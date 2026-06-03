"Alberto Fernández sin bigote" y "es muy infantil": oposición fustiga a Orsi tras donación de camioneta a ANEP

El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, cuestionó la decisión del presidente Yamandú Orsi de donar su camioneta a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y sostuvo que se trata de un vehículo de alta gama que no responde a las necesidades de los destinatarios anunciados. “Una camioneta de techo solar de alta gama será para algún gurí de Punta del Este. Deberían de cambiarla por tres mini van”, afirmó en rueda de prensa.

El senador nacionalista también criticó las reacciones favorables a la medida y señaló que “hay un coro de giles festejando la donación de la camioneta a gurises humildes, que no es lo que necesitan. Precisan ómnibus chiquitos para que los gurises vayan y vengan”.

Da Silva fue además especialmente duro con Orsi desde el punto de vista político. “En términos presidenciables este episodio podríamos resumirlo en que el presidente Orsi es una especie de Alberto Fernández sin bigote. Estamos a esa altura”, sostuvo. Agregó que “la degradación de su figura está a la altura de lo que vivió Alberto Fernández en la vecina orilla, después de esta innumerable cantidad de tropiezos, papelones y hechos oscuros que hasta el día de hoy nadie puede terminar de entender”.

El legislador nacionalista también ironizó sobre el tratamiento que el tema podría tener en el Frente Amplio. “Me preocupa el orden del día del Plenario del Frente Amplio. Ya lo veo a Fernando Pereira haciendo un test drive para ver si el auto nuevo de Yamandú Orsi va a tener las normas de seguridad que a él tanto le preocupaban. Y de esa forma poder hacer algo coherente”, expresó.

Yamandú Orsi en el acto del 1° de mayo organizado por el Pit-Cnt. Foto: Ignacio Sánchez

"Explicaciones insuficientes"

Por su parte, el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, consideró insuficientes las explicaciones brindadas por el mandatario y afirmó que el video difundido por Orsi dejó más interrogantes que respuestas. “Hizo un video explicando en el que omite una parte muy importante de la información, de forma claramente deliberada, lo cual genera más dudas que certezas”, señaló.

Ojeda sostuvo que persisten varios aspectos sin aclarar y recordó que la oposición presentó pedidos de informes para profundizar en el asunto. “Hay un montón de cosas muy extrañas, hay cosas que no han quedado claras. Están los pedidos de informes para contestar”, indicó. En ese sentido, afirmó que el presidente deberá explicar “por qué no dijo lo del otro vehículo cuando estaba explicando cómo construyó el precio de su camioneta”, así como “los detalles del tema de la rifa” y “por qué si dice que fue una donación personal figura donada al Frente Amplio en la Corte Electoral”.

El dirigente colorado también cuestionó la decisión de donar el vehículo en medio de la polémica. “En un momento así esto reclamaba cierta transparencia. Si no hay ningún problema, ¿por qué está donando la camioneta?”, planteó. A su juicio, “es muy infantil pensar que donando la camioneta se resuelve el problema” y agregó que no sabe “cómo ANEP va a recibir una camioneta con este nivel de sospecha previa”.

Andrés Ojeda, senador del Partido Colorado. Foto: Estefanía Leal

La explicación de Orsi

Luego de varios días de desatada la polémica en torno a la compra de la camioneta marca Hyundai, modelo Santa Fe, que adquirió el presidente de la República a poco de asumir, Yamandú Orsi explicó este miércoles de forma pública por qué decidió donar su vehículo y dar por finalizado el tema, tal como informó El País.

"Estas cosas tienen que ser ordenadas. Por eso la estrategia es trabajar de manera delicada. Son temas que hay que ir paso a paso y explicar. Es un tema de seriedad porque es delicado", aseguró el mandatario en rueda de prensa.

"Me enteré de una necesidad concreta de la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública) y aventamos cualquier tipo de especulación posterior", indicó el presidente de la República.

"Yo me crié toda la vida con un solo auto, teníamos eso en mi casa y lo resolvíamos. Yo lo puedo resolver con lo que tengo”, aseguró. Al ser consultado sobre si hubo un "error de comunicación" cuando surgió la polémica, Orsi respondió: "Quizás sí".