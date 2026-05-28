Anto Lima y otros tres famosos comparten su aguda opinión sobre las participantes uruguayas de "Gran Hermano"

La participación de las uruguayas Yipio y Tati Luna en Gran Hermano Argentina no pasa desapercibida y genera todo tipo de comentarios entre quienes siguen de cerca el reality más visto de la región. Con estilos diferentes y fuerte presencia dentro de la casa, ambas concursantes lograron captar la atención del público y también de figuras del espectáculo uruguayo.

En ese contexto, Sábado Show consultó a cuatro personalidades vinculadas al mundo artístico y mediático para conocer sus opiniones sobre el desempeño de las participantes. A continuación, las miradas de la modelo Anto Lima, el influencer Emiliano Rodríguez, el conductor Sebastián Oreiro y el actor Alejandro Martínez.

Anto Lima - modelo

Anto Lima en una de las campañas en Paraguay.

Yipio me hacía reír mucho con sus videos, pero no la conozco personalmente. Tati Luna sí es mi amiga y conozco su carácter fuerte. Sabe del juego y va a ir por todo. No se le va a callar a nadie. Si hay alguien que puede representar bien a Uruguay en el juego, esa es Tati, o yo pero no me anoté (risas). Ella trabajó mucho para eso y entiende el programa. Sé que la va a romper. Es el polo opuesto a Rosina Beltrán que es todo paz y amor, la típica uruguaya humilde y cabizbaja.

Sebastián Oreiro - conductor

Sebastián Oreiro, el conductor villano. Foto: Fipo TV.

Nuevamente llegaron los uruguayos a la casa de Gran Hermano. Tati Luna es espontánea, honesta, sincera, bicha y muy viva. Es una gran amiga a la cual amo profundamente y va a ser una gran jugadora. La conozco mucho ya que hace como tres años que trabajamos juntos en Sacate la careta. Le veo futuro en Gran Hermano y en la televisión argentina. Yipio, por otra parte, es una mujer divertida, sensible, querida y líder. La conozco mucho de trabajar en el mismo canal. Es una de las grandes favoritas para ganar el reality en este momento, pero habrá que ver qué pasa. Estamos bien representados en esta generación dorada, las dos son muy diferentes pero tienen garra charrúa y van a llegar lejos.

Emiliano Rodríguez - influencer

Emiliano Rodríguez en la previa de Gran Hermano por Canal 10.

Yipio me parece una grata sorpresa. Cuando ingresó pensé que se le iba a hacer difícil tener el apoyo del público porque hasta ahora venían apoyando otro tipo de perfiles, y sin embargo de forma muy inteligente encontró su lugar. Tiene un apoyo enorme entre la gente tanto en Uruguay como en Argentina y eso es muy difícil de lograr. Me alegra su regreso porque se fue en circunstancias que no tenían nada que ver con el juego. Tati Luna lleva muy pocos días, pero fue de las que primero se plantó con los originales. La conocía de verla en medios y se nota que tiene un carácter fuerte; hay que ver si la casa la acepta y si se gana la simpatía del público.

Alejandro Martínez - actor

Alejandro Martínez Savio

Me encanta Gran Hermano y hasta pensé en anotarme al casting. En este momento, Yipio me parece una gran jugadora. Se tuvo que ir por una situación personal, pero pudo entrar gracias a que fue la más votada entre el público de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Tiene mucho apoyo afuera. A mí no me gustaba lo que hacía en su stand up, pero en el juego me parece muy buena y tiene posibilidades de llegar a la final. Es estratega y observa mucho. A Tati Luna no la conocía y por ahora me es indiferente, no veo que esté jugando mucho. Recién arrancó y hay que ver qué pasa.