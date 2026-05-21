Yipio destrozó un conductor de Canal 10 antes de volver a "Gran Hermano": "Hay que ubicar pelotu..."

El clima previo a la gala de repechaje de Gran Hermano estuvo al rojo vivo, y no precisamente dentro de la casa. Yipio, la participante uruguaya que este miércoles por la noche logró reingresar al reality gracias al apoyo del público, protagonizó un feroz enfrentamiento mediático con el conductor de Canal 10, Johnny Tecuento. El cruce incluyó insultos, filtración de chats privados y hasta acusaciones de amenazas.

El conflicto se desató luego de que el conductor de Ojo Stream deslizara una polémica versión sobre la prematura salida de la uruguaya del certamen días atrás. Según el comunicador, el verdadero motivo del abandono de Yipio no habrían sido los problemas de salud de su madre, sino una exigencia de su pareja, Mathías Centurión, quien supuestamente habría pedido a la producción que su novia dejara el juego.

El fuerte mensaje de Yipio contra Johnny Tecuento. Foto: captura

La respuesta de la participante no se hizo esperar y llegó con los tapones de punta desde su cuenta de Instagram, donde se mostró pasando la noche en una clínica médica. En una primera historia, Yipio aclaró la delicada situación familiar que estaba atravesando, desmintiendo los rumores: "Mamá está harta de estar acá... Rogando que el traumatólogo agende la operación para ya", escribió, al tiempo que remarcó que tenía ganas de regresar al programa.

Luego, la jugadora apuntó directamente contra el conductor de Canal 10 con una foto de su madre internada en la cama del hospital: "Y de paso @johnny_tecuento hacete ortear. O mínimo tené respeto y no tires bolazos por un par de views. Infórmate bien que sino quedas como un gil", disparó sin filtros. "Sino anda a comer dulce de leche que parece que te sale mejor", remató en alusión a los contenidos gastronómicos que el comunicador suele compartir en redes.

En un canal de stream uruguayo cuentan que el novio quiso sacar a Yipio, su madre esta perfecta de salud, aparentemente hubo engaño de chocolatito segun dicen. Esta completo en youtube #GranHermanoGeneraciónDorada #granhermano pic.twitter.com/eETpzEJDTB — Nê (@ne_bee55056) May 7, 2026

Lejos de llamarse a silencio, Johnny Tecuento recogió el guante y le contestó en su cuenta de X (antes Twitter): "¡Gracias Yipio por dedicarme una historia! Un día vas a entender que lo que menos tengo en esta vida es algo contra vos. Un beso y obviamente éxitos en el repechaje". En la misma publicación compartió la captura de un intercambio privado con la comediante donde se podía ver que le decía: "No me parece que exponer a tu vieja para levantar con mi hate sea la mejor respuesta pero no juzgo".

Tras la publicación de ese chat, Yipio reaccionó con ironía en sus redes compartiendo la captura y comentando a sus seguidores: "Tranqui gurises, él no me juzga, así que podemos estar en paz".

El escándalo sumó otro capítulo cuando el conductor de Canal 10 realizó un fuerte descargo en sus historias de Instagram, donde sostuvo su versión informativa y salpicó directamente a la pareja de Yipio: "Yo no dije que su vieja estaba bien, dije que el motivo era otro. Hay gente que prefiere que la verdad no se sepa para que gane un jueguito y está perfecto (...). Lo que sí, pedile a tu novio que deje de amenazarme, parece que está nervioso", acusó.

Antes de desconectarse de las redes sociales para hacer su ingreso triunfal a la casa de Gran Hermano en la gala del miércoles, Yipio subió la apuesta. Compartió el video con las declaraciones originales del comunicador para demostrar que, según ella, él se estaba contradiciendo al asegurar que no había dicho que su madre estaba bien, y cerró el asunto con una frase contundente: "Esto sube. Ni siquiera se hace cargo de lo que dice, un desastre. A veces hay que ubicar pelotudos".