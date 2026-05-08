El despectivo comentario de la periodista Laura Ubfal sobre Uruguay: "Se conocen entre ellos porque son seis"

La periodista argentina Laura Ubfal quedó en el centro de la polémica a raíz de sus dichos durante un móvil en el programa DDM (América) en la tarde del jueves. La panelista de Gran Hermano comentaba las especulaciones en torno a la salida de la uruguaya Yipio del reality show y lanzó un comentario desafortunado sobre la población de su país, lo que enseguida fue replicado y cuestionado en redes sociales.

En diálogo con Mariana Fabbiani, Ubfal echó por tierra las versiones de que Yipio renunció al reality por pedido de su novio desde afuera de la casa y ratificó que el motivo responde únicamente a problemas de salud de su madre. A su vez, lamentó que se hayan filtrado chats que den cuenta de una presunto coqueteo entre la pareja de Yipio y otra mujer.

LAURA UBFAL CONTRA LOS URUGUAYOS: “hay toda una interna en Uruguay, que se conocen entre ellos porque son 6”



dios lo siniestra 😭 #GranHermano pic.twitter.com/SGhqS4nOMn — lautrolo (@itslautrolo) May 7, 2026

Fue entonces que, sin nombrarla, apuntó a Ana Laura Román, y también al programa Sacate la careta (Topic) donde se difundieron las polémicas capturas. "Hay una compañera nuestra, panelista, que es muy amiga de este señor del streaming (por el conductor Sebastián Oreiro) y ella es la que puso estas cosas espantosas contra el novio de Yipio", comentó. Enseguida añadió que "hay toda una interna en Uruguay" y disparó: "Se conocen entre ellos porque son seis" .

El video con los dichos de Ubfal enseguida fue compartido en Twitter, donde supera las 40 mil reproducciones. Allí la comunicadora fue altamente cuestionada por usuarios uruguayos que la tildaron de "siniestra", "ridícula" y "fracasada".

Agustín Gil, conductor de la previa de Gran Hermano en Uruguay por Canal 10, fue uno de los que se hizo eco de las polémicas declaraciones y se pronunció en la misma red social. "Qué obsesión tiene Ubfal con la cantidad de personas que hay en Uruguay. Poca población, alta en tasa de campeones de Gran Hermano", arremetió.