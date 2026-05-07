Mario Pergolini no saldrá al aire esta noche: el triste motivo por el que tuvo que suspender el programa

Mario Pergolini se encuentra atravesando un triste momento: la muerte de su madre, Beatriz Mancione. Por eso, este jueves no saldrá al aire en su programa Otro día perdido, y Canal 13 de Argentina pondrá al aire un compilado con los mejores momentos del ciclo que en Uruguay será replicado por Canal 4 en el horario habitual de las 23 horas.

Si bien Pergolini suele ser bastante reservado en cuanto a su vida familiar y afectiva, en los últimos tiempos se refirió en varias oportunidades a la relación con su madre.

En distintas entrevistas y apariciones públicas, el conductor fue compartiendo historias íntimas sobre Beatriz, una mujer de fuerte personalidad, opiniones políticas tajantes y una enorme independencia, que en los últimos años atravesó un complejo deterioro en su salud tras perder la vista de adulta.

Pergolini y su madre Beatriz. Foto: redes sociales

Uno de los aspectos que más llamó la atención en las recientes declaraciones de Pergolini fue la manera en la que decidió utilizar inteligencia artificial para ayudar a su madre en su vida cotidiana.

Durante una entrevista con María O’Donnell en Cenital, el conductor contó que Beatriz había quedado ciega alrededor de los 70 años, algo que modificó completamente su rutina y su autonomía. "Mi mamá quedó ciega de grande, es una mujer de ochenta y pico de años y esto le pasó a los 70", explicó. Según relató, antes de perder la visión su madre llevaba una vida muy activa: vivía sola, pintaba y se manejaba de manera completamente independiente. Por eso, el cambio resultó especialmente duro para ella.

Tiempo después, en una entrevista en Ángel Responde (Bondi), Pergolini profundizó sobre ese proceso y describió a Beatriz como "una mujer picante" que nunca aceptó fácilmente depender de otras personas. “Antes de quedarse ciega vivía sola, pintaba y tenía una autonomía muy grande. Le dio mucha bronca empezar a depender de otros”, recordó.

El conductor explicó además que uno de los mayores problemas aparecía durante la madrugada. Su madre se despertaba muy temprano y quedaba completamente aislada hasta que alguien llegaba para asistirla.

"Mi mamá tenía un grave problema. Cada vez que se levantaba a las 4 de la mañana, hasta que no venía un humano nadie le hablaba y no sabía qué estaba pasando en el mundo. No podía prender la radio", contó.

Frente a esa situación, Pergolini decidió recurrir a herramientas de inteligencia artificial conversacional con las que ya venía trabajando desde hacía tiempo. Así instaló en la casa de Beatriz un dispositivo capaz de interactuar con ella mediante comandos de voz.

Aunque inicialmente le costó adaptarse, con el tiempo la tecnología terminó convirtiéndose en una presencia cotidiana para su madre, que incluso bautizó al sistema con un nombre propio: "Claude".

Según relató el conductor, el dispositivo comenzó a acompañarla todos los días. Le informaba cómo estaba el clima, le resumía noticias, le ponía la radio y respondía distintas consultas básicas que antes requerían la asistencia permanente de otra persona.

"Le decía: 'Poneme la radio que quiero', y le ponía lo que quería; 'Decime las noticias de tal punto com', y se las resumía", explicó.

Pergolini reconoció incluso que le impresionaba observar el nivel de vínculo emocional que Beatriz había desarrollado con la inteligencia artificial. "Empezamos a ver la empatía que tuvo con la máquina", señaló. Incluso fue más allá y sostuvo que, si existiera una tecnología todavía más avanzada para asistir a personas mayores, no dudaría en implementarla. "Si yo, con los problemas que tiene mi madre, pudiera tener un robot, se lo daría", afirmó.

Durante esa misma charla también contó las dificultades que atravesaron intentando encontrar acompañamiento humano permanente para Beatriz. "Hemos puesto humanos, le han salido escaras porque preferían que ella durmiera más tiempo para hacer otras cosas. Faltaban, y mi hermano o yo teníamos que dejar de hacer cosas para estar con ella", relató.

Finalmente, explicó que la familia tomó la decisión de trasladarla a un lugar donde pudiera recibir atención constante.

Mario Pergolini Foto: Fabián Marell, LA NACIÓN/GDA

Más allá de la preocupación por la salud de su madre, en sus últimas entrevistas Pergolini también dejó ver el enorme cariño y admiración que sentía por ella. En una conversación con Soledad Villamil, Julieta Díaz y Pilar Gamboa, en su propio ciclo televisivo, el conductor hizo una reflexión muy íntima sobre la libertad con la que Beatriz lo había criado. "Mi madre es una mujer que me educó con mucha libertad. Lo entendí de grande", confesó.

Y agregó: "Antes pensaba que me tenía cortito, pero cuando vi la vida que tuve, lo que había hecho y lo que me dejó hacer, dije: 'La verdad que esta tipa me dejó volar un montón'. Me sentí prisionero de estúpido, porque la verdad que no lo estuve".

Pergolini recordó además que se fue a vivir solo siendo muy joven y que rápidamente terminó rodeado de un ambiente artístico caótico y completamente fuera de lo convencional. "Yo me fui a vivir solo a los 19 o 20 años, y a los dos años estaba con Charly García. Una vida rara", resumió.

Sin embargo, Beatriz nunca dejó de preocuparse por él, especialmente durante los años de La TV Ataca, el ciclo irreverente y provocador que Pergolini condujo en los años 90.

Según recordó el conductor, su madre estaba convencida de que el ambiente que rodeaba al programa podía terminar perjudicándolo. "De La TV Ataca pensaba que estaba muy mal", contó entre risas. "Me decía: ‘¿Y si vas a un médico? ¿Y si vas al Sedronar para que se solucione todo más rápido? No quiero que veas más a este, este y este'".

En otra de las anécdotas que compartió recientemente, Pergolini reveló que Beatriz incluso llegó a creer que lo habían despedido de la televisión. "Mi mamá creía que me habían echado de la tele. Cuando volví, me dijo: 'Me voy más tranquila porque sé que volviste a tener trabajo'", recordó divertido.

Pero si había algo que definía especialmente a Beatriz era su personalidad frontal y sus opiniones políticas contundentes. "Cualquier cosa que esté en contra de Cristina [Fernández de Kirchner], para mi mamá está bien", lanzó Pergolini durante la entrevista con De Brito.

La Nación GDA