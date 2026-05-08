Criticaron en "LAM" a una famosa periodista uruguaya y ella llamó para defenderse en vivo: "Mosquita muerta"

El programa LAM fue escenario este jueves de una filosa pelea que tuvo por protagonista a la periodista uruguaya Ana Laura Román. Apenas ella escuchó que la estaban denostando en el ciclo, llamó y pidió para salir al aire para responder sin medias tintas.

Todo comenzó cuando el panel analizaba la pelea entre Román y su compañera del panel de Gran Hermano, Laura Ubfal. Esta última dio a entender que la uruguaya había hecho circular la versión de que la participante Yipio no había renunciado al reality por los problemas de salud de su madre como se dijo sino por pedido de su novio, que la quería afuera del programa.

En medio del debate en el ciclo que conduce Ángel de Brito, la panelista Juli Argenta disparó que Román “es más mala que las arañas”. “Me saca de quicio. Es una mina que no dio (en Gran Hermano) lo que daba en Twitter. Tuiteó sobre el novio (de Yipio) y me pareció desagradable. Anoche no se la bancó y estaba llorando porque se había ido una uruguaya”, opinó, antes de concluir que no le gusta “el personaje” que la periodista construyó en los últimos años.

Fue entonces que Román llamó directamente al conductor para exigir la posibilidad de responderle al aire. “¿Cuál es el problema que tiene conmigo? Obviamente que si elijo ser panelista de GH no puedo decir las cosas que decía antes, pero soy libre de decir lo que quiero porque nadie me baja línea”, sostuvo. Además definió a Argenta como una "mosquita muerta”.

Desde el estudio, la panelista de LAM redobló la apuesta: “Te lo digo en la cara. Defenestraste a Gran Hermano hasta que te llamaron. Impostaste un personaje que no me gusta para nada. Hablar de las infidelidades y hacer tiros por elevación sin decir nombres no te suma”.

Foto: captura

Román se defendió argumentando que en Twitter publica “lo que quiere” y que hace “30 años” que la convocan por sus capacidades profesionales. Sin embargo, Argenta insistió: “No coincide la imagen que das en Twitter con tu trabajo como panelista”.

Antes de dar por terminada la intervención telefónica, Ana Laura aprovechó la oportunidad para hacerle un reclamo directo a De Brito. La comunicadora señaló que su trabajo “a algunos les gusta y a otros no”, y lanzó: “A De Brito no le gusta porque me ha llevado de angelita invitada pero nunca me llamó como angelita fija”. Sonriente, el conductor cerró: “Y bueno qué querés que te diga. Te quiero, te mando un beso”.