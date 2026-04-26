"¿Siempre fuiste infiel?": la pregunta que descolocó a Benjamín Vicuña y su confesión sobre "errores" pasados

La vida sentimental de Benjamín Vicuña con frecuencia suele dar de qué hablar, tanto por su relación con Carolina “Pampita” Ardohain como por su tenso vínculo con María Eugenia “China” Suárez. Si bien actualmente está feliz en pareja con Anita Espasandin, las cuestiones de su pasado amoroso no se olvidan. Justamente, esta semana tuvo un mano a mano con Ángel de Brito y el conductor lo descocó cuando le preguntó sobre sus infidelidades.

“¿Siempre fuiste infiel?”, le preguntó sin vueltas De Brito a Vicuña en su programa de streaming Ángel responde. Cabe recordar que su relación con Pampita terminó en medio de rumores de que le había sido infiel con Suárez. El actor quedó completamente sorprendido y, aunque sonrió, no ocultó del todo su nerviosismo. “Bueno, te lo tengo que preguntar”, se justificó el conductor.

“Creo que si me equivoqué en algún momento de mi vida, es lo que me hace ser quien soy”, reflexionó el chileno y siguió: “Obviamente, uno de los errores no debe estar orgulloso, pero te definen aunque no te condicionan ni te clasifican”.

A partir de esto, De Brito le preguntó si estaba al tanto de los comentarios sobre su vida sentimental: “Sí, pero también tengo el mote, que no lo dicen tanto, de buena persona, de ser generoso y empático. No voy a decir las cosas que hago, pero tener una fundación, ser embajador de Unicef desde hace 25 años, ser buen papá…”, sostuvo.

Asimismo, admitió que le molesta tener la fama de infiel: “No me parece lindo. Son cosas de una etapa de crecimiento y que creo, y esto es real, que está exacerbado por una caricatura que no es eso”.

Por otro lado, Vicuña también fue consultado por cómo está actualmente su vínculo con la China Suárez, puesto que desde que se fue a Estambul con sus dos hijos en común, Magnolia y Amancio, escalaron las tensiones entre ambos. “Yo la verdad, hace dos años atrás, estando separado de dos parejas importantes con hijos y todo, teníamos un muy buen vínculo. No es fácil organizar un barco con las dimensiones que yo manejo. Ese equilibrio que fue exitoso, lamentablemente, se derrumbó“, dijo.

Se mostró esperanzado en que con el tiempo las cosas puedan arreglarse y aseguró que “es difícil” tener a sus hijos lejos. “Hay un proceso que tiene que ver con la adaptación a una situación que me excede”, sostuvo y aseguró que le costó entender la decisión de Suárez de mudar a los niños, no solo porque no le parecía justo, sino porque los niños tienen que estar tanto con su madre como con su padre.

La Nación/GDA