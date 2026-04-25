El llanto desconsolado de Paula Chaves tras pedirle a No Te Va Gustar que tocara una canción: el video

Paula Chaves vive una de las semanas más duras de su vida tras la muerte de Moro, su perro, el bulldog francés que tuvo por 16 años y fue un regalo que le hizo Pedro Alfonso cuando su historia de amor apenas estaba comenzando. Despedirlo fue un proceso de días que la conductora y modelo argentina compartió parcialmente con sus seguidores, a quienes no les ocultó nada.

Transparente y espontánea, Chaves tampoco ha fingido entereza en Olga, el canal de streaming en el que trabaja. Se ha mostrado vulnerable ante cámara reconociendo que iba a llorar cuando tuviera que hacerlo, mientras esta pérdida empieza a hacerse parte de la realidad. Y en ese mostrarse como es, en los últimos días protagonizó una situación especial con la banda No Te Va Gustar.

El grupo uruguayo llegó al programa Soñé que volaba para dar una entrevista y tocar algunas canciones en formato acústico, como parte de la promoción del concierto que dará hoy sábado en el Estadio de Ferro, en Buenos Aires. Y allí se dio algo muy particular.

Es que Chaves estaba escuchando todo tras bambalinas, pero finalmente Migue Granados la llamó para que se sumara al set y ella procedió a pedir una canción: "Clara", uno de los mayores hits de la banda. Sin embargo, no esperó que el tema le fuera a provocar un efecto removedor. Tanto que Chaves rompió en llanto desconsolado y tuvo que ser contenida por sus compañeros.

"Pau es una kamikaze también, mirá el tema que eligió", reconoció Granados, en referencia a una composición que habla justamente del duelo y de cómo amar a quien ya no está.

"Es que no pensé que me iba a pegar así", aseguró Chaves, que por estas horas se encuentra en Uruguay acompañando a Pedro Alfonso en la gira de su obra Corto-circuito. "En este momento justo todo lo aplico a la pérdida de mi mascota", dijo, mientras intentaba sonreír y sortear el momento.