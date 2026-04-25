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El llanto desconsolado de Paula Chaves tras pedirle a No Te Va Gustar que tocara una canción: el video

No Te Va Gustar se presentó en vivo en el canal de streaming argentino Olga y Paula Chaves le pidió a los músicos que interpretaran uno de sus mayores éxitos, pero el resultado la desconcertó.

25/04/2026, 15:03
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Paula Chaves llora tras escuchar a No Te Va Gustar.
Foto: Captura de Olga

Paula Chaves vive una de las semanas más duras de su vida tras la muerte de Moro, su perro, el bulldog francés que tuvo por 16 años y fue un regalo que le hizo Pedro Alfonso cuando su historia de amor apenas estaba comenzando. Despedirlo fue un proceso de días que la conductora y modelo argentina compartió parcialmente con sus seguidores, a quienes no les ocultó nada.

Transparente y espontánea, Chaves tampoco ha fingido entereza en Olga, el canal de streaming en el que trabaja. Se ha mostrado vulnerable ante cámara reconociendo que iba a llorar cuando tuviera que hacerlo, mientras esta pérdida empieza a hacerse parte de la realidad. Y en ese mostrarse como es, en los últimos días protagonizó una situación especial con la banda No Te Va Gustar.

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El grupo uruguayo llegó al programa Soñé que volaba para dar una entrevista y tocar algunas canciones en formato acústico, como parte de la promoción del concierto que dará hoy sábado en el Estadio de Ferro, en Buenos Aires. Y allí se dio algo muy particular.

Es que Chaves estaba escuchando todo tras bambalinas, pero finalmente Migue Granados la llamó para que se sumara al set y ella procedió a pedir una canción: "Clara", uno de los mayores hits de la banda. Sin embargo, no esperó que el tema le fuera a provocar un efecto removedor. Tanto que Chaves rompió en llanto desconsolado y tuvo que ser contenida por sus compañeros.

"Pau es una kamikaze también, mirá el tema que eligió", reconoció Granados, en referencia a una composición que habla justamente del duelo y de cómo amar a quien ya no está.

"Es que no pensé que me iba a pegar así", aseguró Chaves, que por estas horas se encuentra en Uruguay acompañando a Pedro Alfonso en la gira de su obra Corto-circuito. "En este momento justo todo lo aplico a la pérdida de mi mascota", dijo, mientras intentaba sonreír y sortear el momento.

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