Sale a la luz una desconocida relación entre Xuxa y un famoso conductor argentino: "Se ha quedado en casa"

En el mundo del espectáculo, algunas relaciones logran mantenerse fuera del foco mediático hasta que un detalle inesperado las vuelve protagonistas. Eso fue lo que ocurrió tras el reciente testimonio del conductor argentino Hernán Drago, quien durante su participación en el programa Ángel Responde (Bondi Live) sorprendió al revelar aspectos poco conocidos de su vínculo con Xuxa. Sus palabras no solo llamaron la atención por lo inesperado de la relación, sino también porque dejaron en evidencia que entre ambos existe una conexión mucho más cercana y auténtica de lo que se creía.

En su paso por el ciclo de Ángel de Brito, Drago recordó una etapa en la que Xuxa tenía un lugar muy cercano dentro de su vida familiar. “Es que es la madrina de mis hijos, o sea, sí”, aseguró en medio de la transmisión del programa. Con esa frase, dejó en evidencia que el vínculo trascendía ampliamente lo laboral y que la artista brasileña ocupó un rol significativo, especialmente durante los primeros años de vida de Lola y Luka.

Al profundizar en esos recuerdos, el modelo contó que los encuentros entre ambos eran habituales y formaban parte de la rutina. “En esa época nosotros viajábamos mucho para Brasil… íbamos tres o cuatro veces por año. Íbamos para allá a visitarla, ella venía otro tanto acá”, relató. “Se ha quedado muchas veces en nuestra casa… yo la he ido a buscar a Ezeiza con un gorrito, ella así ‘hola, hola’, se subía al auto… y nunca nadie se enteró”, contó.

Asimismo, también dio a conocer que implica convivir con un nivel de exposición tan alto como el de la artista brasileña. “No puede salir de la puerta de la casa los 365 días del año… 200 personas, no dos o tres”, señaló, reflejando el impacto constante de la fama en su vida cotidiana. Desde su mirada, el sostén de ese vínculo tuvo que ver con una decisión consciente de cuidar lo privado por encima de lo público. “Cuando uno quiere, puede”, resumió, dejando en claro que, incluso en medio de la presión mediática, hay lugar para construir relaciones sinceras y duraderas.

Hernán Drago reveló que la cantante es madrina de Lola y Luka, sus dos hijos.

La Nación GDA