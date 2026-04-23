Operaron a Charly García y le extirparon parte de un riñón: cómo está hoy y qué se sabe de su salud

Charly García fue operado y se encuentra internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT), confirmó su mánager al programa LAM. La cirugía estaba programada y se le extirpó parte de un riñón.

De acuerdo a lo comunicado por su entorno a LAM, el ciclo conducido por Ángel de Brito, el músico fue sometido a una nefrectomía parcial, una cirugía en la que se extirpa una parte del riñón. “Salió todo bien”, aseguró su mánager en un mensaje enviado al programa.

Tras la intervención quirúrgica, el músico permanece en una habitación común y se encuentra en observación y recuperándose. Los médicos que lo están tratando iniciaron un proceso de diálisis para acompañar la evolución tras la cirugía.

Hace algunas semanas, se conoció un momento íntimo del reconocido artista gracias a un video grabado y subido a redes sociales por video de Fabián “Zorrito” Quintiero. El registro mostró a García en uno de los shows que brindó la banda británica AC/CD en el estadio de River.

Anteriormente, en enero de este año, se había viralizado un video en el que aparecía acompañado por Rosario Ortega. Salió a merendar con ella una hamburguesa con papas fritas por la ciudad de Buenos Aires y fue retratado por la hija de Palito Ortega, que compartió las imágenes a través de sus redes sociales.

“Una salida por Buenos Aires con el jefe”, expresó la cantante en sus historias de Instagram junto a una foto que muestra su paso por el autoservicio de una conocida casa de comida rápida. Allí se puede ver al rey del rock argentino en el asiento del copiloto, a Guillermo “Tato” Vega, mano derecha del artista, sosteniendo una hamburguesa desde el asiento del conductor y a la propia Ortega, comiendo en la parte trasera del vehículo.

Charly García. Foto: Nora Lezano.

Charly García continúa siendo una leyenda en movimiento: lanza canciones, inspira homenajes, aparece en esquinas, murales, playlists y sigue marcando generaciones.

En octubre de 2025 estrenó "In The City", una colaboración con Sting. Y a fines de ese año fue nombrado Doctor Honoris Causa por la UBA, fue a ver a la selección argentina y tuvo un encuentro con Lionel Messi, celebró los 50 años de Porsuigieco a través de un reencuentro con el supergrupo folk, y dijo presente en conciertos de viejos amigos, como Rod Stewart y los brasileños de Paralamas.

En enero estuvo en Uruguay y participó del festejo de los 60 años de su amigo y colega Zorrito von Quintiero en Medio y Medio de Punta Ballena. Aunque no se subió al escenario, se mostró animado en una cena llena de artistas de Argentina y Uruguay.

Con base en La Nación/GDA