Sorpresivo: uruguaya Yipio abandona la casa de "Gran hermano" para atender dolorosa situación familiar

La uruguaya Yisela Pintos (Yipio) abandonó este miércoles de forma sorpresiva la casa de Gran Hermano. La participante no dejó el reality por votación popular o por una sanción, sino por decisión propia luego de que fuera informada de una delicada situación de salud por la que atraviesa su madre.

La salida se produjo este miércoles en medio de mucha emoción de la comediante y del resto de los participantes, que la despidieron entre lágrimas.

La voz oficial de Gran Hermano le comunicó a la participante que su pareja se había comunicado con la producción para informarle de la situación grave de salud de la madre de Pintos. "Nos habló tu pareja y nos comentó que tu mamá está pasando por un problemita de salud que vos sabías antes de ingresar a la casa. Él me manifiesta que quiere que salgas para atender estos inconvenientes", le dijo "El big".

Luego, le consultó a la uruguaya si resolvía salir o no y ella fue contundente: "Sí, mi mamá está sola. Está mi pareja haciéndose cargo y no tiene familiares. Mi hija es menor de edad. Mi mamá me necesita", dijo entre lágrimas.

"Con todo dolor del mundo... sí", respondió cuando le consultaron directamente si decidía abandonar la competencia. "Gracias la oportunidad. Perdón pero tengo cosas importantes afuera", añadió.

Luego se produjo la despedida entre llanto y abrazos. Santiago del Moro, conductor del reality, lamentó la noticia. "Es una gran jugadora que vamos a extrañar. Pero así es la vida", dijo. En el aire quedó flotando la posibilidad de que Yipio pueda volver en virtud de lo que ocurra con la salud de su madre.

En las próximas horas, la uruguaya regresará a Montevideo.