La furiosa respuesta de Ana Laura Román luego de que Laura Ubfal dijera que Uruguay es "una aldea": "Se cree..."

La polémica entre Laura Ubfal y Ana Laura Román sumó un nuevo capítulo luego de los comentarios de la panelista argentina sobre Uruguay. Tras las frases en las que aseguró que "en Uruguay son seis" y definió al país como "una aldea", la periodista uruguaya respondió con dureza en el programa Los Profesionales de Siempre de Canal 9, ciclo que conduce Florencia de la V.

"La señora Laura Ubfal me ataca en un programa de otro canal. Se cree que es la dueña de la verdad y dice que los uruguayos somos seis. Somos casi cuatro millones", disparó Román durante su descargo televisivo.

#LosProfesionalesConFlor | ¡Picante cruce! 🔥



Ana Laura le respondió con todo a los comentarios de #LauraUbfal tras la polémica salida de #Yipio de #GranHermanoGeneraciónDorada 👁️



¿De qué lado estás?😏



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La periodista, que se caracteriza por un estilo ácido y frontal, también cuestionó la postura de Ubfal frente a colegas y periodistas del medio: "Se cree la dueña de la verdad. Se cree que es la mejor. Yo la respeto porque es una periodista que maneja buena información, espero no perderlo", deslizó.

En ese sentido, profundizó sus críticas y apuntó directamente contra la actitud de la panelista argentina dentro del ambiente periodístico y televisivo. "Siempre fue así: pelea con los colegas y desacredita su información. La ves en LAM (América), que le baja la información a todos y habla de todos por debajo”, lanzó.

Laura Ubfal. Foto: captura

Además, Román hizo referencia a la interna mediática que disparó el enfrentamiento entre ambas. Según la panelista de Los Profesionales de Siempre, Ubfal "cree que hay un complot" entre ella y Sebastián Oreiro, conductor de Sacate la Careta, contra Yipio, la participante uruguaya de Gran Hermano. Cabe recordar que tanto Román como Ubfal integran el panel de debates del reality argentino, lo que las llevó a protagonizar varios cruces por distintas informaciones vinculadas al programa.

Las declaraciones de Román rápidamente repercutieron en redes sociales, donde muchos usuarios la respaldaron y volvieron a cuestionar los dichos de Ubfal sobre Uruguay.