"Estoy escuchando un montón de estupideces": Yipio contó la verdad detrás de su salida de "Gran Hermano"

La uruguaya Yisela Paola Pintos, conocida como Yipio, salió este miércoles de Gran Hermano Generación Dorada de manera sorpresiva tras un inesperado pedido de su pareja de que abandone el juego para ocuparse de su mamá. Al tratarse de una de las participantes más fuertes del reality, comenzaron a surgir gran cantidad de versiones sobre su partida. Es por eso que, ya instalada en Uruguay, decidió compartir un video en Instagram para explicar la situación que atraviesa su familia y por la que debió dejar atrás su sueño de consagrarse como la nueva campeona.

“Hola, ¿cómo están? Bueno, perdón que demore en subir este video, pero me tomé mi tiempo. Ya estoy en Uruguay, ya estoy en mi casa. Primero, agradecer a la producción de Gran Hermano que me contuvo. Salí de ahí y automáticamente tuve un psicólogo e hicieron todo lo posible para que yo llegara lo más rápido. Llegué hoy a Colonia a las dos de la tarde. Por suerte mis amigos y mi novio me fueron a buscar para no tener que tomarme el bondi”, explicó sobre sus primeras horas fuera de aislamiento.

Fue entonces que decidió contarle a sus seguidores el difícil momento que atraviesa su madre y por el cual su hija le habría pedido que volviera a casa. “La cosa es esta: mamá está bien, pero mi madre hace un tiempo que anda con unos problemitas de salud. Cuando yo entré a Gran Hermano estaba un poco mejor, pero acompañada tras una depresión. En este último tiempo se dejó venir mucho, no quería comer, le está costando caminar. Y mi hija y Mati hicieron todo lo que pudieron, pero hubo un par de caídas donde mi hija colapsó y pidió que mamá estuviese en casa”, reconoció.

“Sí, tengo que venir a solucionar esto, tengo que conseguir que mamá esté cuidada 100%, que esté acompañada. No es fácil y siempre lo digo y siempre lo dije; nunca se habla de lo que es hijastrar. La gente que ya me sigue desde antes ya sabe todo el tema de que yo vengo con mi vieja hace años tratando de levantarla y remarla. Quiero decirles, para mí esto es un loco. Ayer estaba dentro de la casa, hoy estoy en mi casa. Estoy tratando de ordenar todo”, dijo aún conmocionada por la situación.

Lo cierto es que su explicación viene después de horas de especulaciones y tras acceder a las redes sociales y encontrarse con un montón de publicaciones y titulares falsos sobre su persona. Ante esto, aclaró: “Estoy escuchando un montón de estupideces, que no me voy a enfocar en eso porque no vale la pena. Tengo a mi hija, que es la que pidió que saliera. Y tengo a mi vieja en una situación que la verdad me gustaría no tener. Y no tener que ocuparme. Pero no me queda otra, es lo que tengo que hacer, es mi deber como hija, y es mi deber para estar bien yo también, porque no podría estar adentro de la casa sabiendo que mi madre está mal”.

Yipio en "Gran Hermano". Foto: Archivo. Foto: Captura Canal 10.

A su vez, también se tomó el tiempo de agradecer a su pareja, quien en los últimos meses habría sido el gran sostén de su madre e hija. “Aunque de todo corazón Mati ha tratado de ayudar, hay cosas de las que me tengo que hacer cargo yo, y mi idea es poder solucionar todo, dejar a mi mamá bien cuidada. Está bien, pero después les subo una foto para que vean. Pero necesito un acompañamiento total”, contó.

Las versiones de infidelidad que tiñeron la salida de Yipio

Los primeros datos que se dieron a conocer tras la salida de Yipio hacían hincapié en que Matías, su novio, habría querido que salga de la casa sin motivo alguno y, a su vez, comenzaron a circular rumores de infidelidad de su parte. Durante la tarde de este jueves, en redes sociales aparecieron capturas de supuestas conversaciones que él habría tenido con distintas mujeres mientras su pareja estaba dentro de la casa. Al tomar conocimiento de esta información, Pepe Ochoa, panelista de LAM, se habría contactado con algunas de las personas que sacaron a la luz estas conversaciones y brindó su mirada sobre el caso.

"Acá hay dos aristas. Lo de la salud de la madre de Yipio es cierto. Ella tiene una madre y una hija que son su familia, y por otro lado está su novio, Matías. Pero lo que empezó a pasar es que a la hija de Yipio le empezaron a hablar las amantes de Matías. La hija de ella es menor, tiene 17 años y, al recibir esta información, no se empezó a sentir cómoda con Matías en el entorno con la abuela. Entonces empezó a haber un desajuste en la organización familiar”, recapituló el periodista.

“Porque no solo están los chats de este personaje, Matías, con una chica, sino que Matías tenía muchos chats con chicas trans en Uruguay pidiéndoles, hablándoles, que coqueteo de acá, que coqueteo de allá. Y todas estas personas le mandaron esta información a la hija de Yipio; y la hija de Yipio empezó a tener muchas fricciones con Matías”, analizó sobre el malestar de la joven al conocer el comportamiento de su padrastro a espaldas de su madre.

Pero lo más duro sería que la menor descubrió que el hombre posee una perimetral puesta por su exmujer, con la que tiene dos hijos. “Los hijos hace dos meses que no quieren saber nada con el padre. La exmujer tiene pedida una perimetral y en un momento también le hablaron de una tobillera eléctrica por este tema. La causa sería violencia de género. Matías entonces habría tomado la excusa de la madre para pedirle a Yipio que saliera", explicó Ochoa sobre el drama familiar de la participante.

La Nación/GDA