Lucas Sugo Sinfónico en TV: día y hora para el estreno en Canal 12 el show íntimo del cantante junto a la SUSI

El cantante Lucas Sugo fue el primer artista nacional en anunciar un gran show para 2026, y uno que lo alejaba de su zona de confort. A fines de abril, el cantante realizó su Concierto Sinfónico junto a la SUSI, que ahora llegará a todo el país.

Eso se debe a que Canal 12 anunció que el show se transmitirá por su pantalla, a pocas semanas de haberse realizado en el Auditorio Adela Reta.

El concierto Lucas Sugo sinfónico tendrá estreno en televisión este sábado a las 20.30, después de Telemundo, anunció La Tele en sus redes sociales.

"Este sábado después de Telemundo, nos vemos", dice el cantante en el anuncio difundido en la pantalla y redes sociales del canal. "Compartimos una fiesta muy especial. Lucas Sugo Sinfónico, mucho más que 'cinco minutos'", agrega el cantante en referencia a su gran hit.

Acompañado por la SUSI, la orquesta dirigida por Nacho Algorta, cuya orquesta ha trabajado con grandes artistas como la mexicana Julieta Venegas, los argentinos Ciro y los Persas y la banda uruguaya No Te Va Gustar, Lucas Sugo retomó el espíritu del histórico show que ofreció en marzo de 2023 en el Estadio Centenario, aunque esta vez en un formato más íntimo. “Voy a poder mirar a la gente a la cara y hasta los silencios se van a escuchar”, había dicho el cantante a El País en la previa del concierto.

El repertorio incluyó versiones sinfónicas de canciones como “Cinco minutos”, “Amiga” y “Nudo en la garganta”, además de un segmento romántico, guiños al folclore con “Cuando cante el gallo azul” y un espacio para “A mi manera”, cuya interpretación en el Centenario fue una de las más recordadas de su carrera.

Lucas Sugo en el Estadio Centenario. Foto: Archivo. Darwin Borrelli/Archivo El Pais

“La idea es que la gente se sorprenda con lo imponente de la orquesta y la charanga sonando juntas, pero que el repertorio tenga muchos colores: se va a poder bailar y también emocionarse con momentos íntimos”, dijo Sugo antes del show, que además contó con varios invitados especiales.