Quién es Tati Luna, la Miss Uruguay que entró en el repechaje de "Gran Hermano": "No me achico ante nadie"

Uruguay vuelve a tener presencia en Gran Hermano. La ex Miss Uruguay Tati Luna se convirtió este miércoles en una de las nuevas participantes del repechaje del reality show y ya dejó en claro que llega dispuesta a hacerse notar dentro de la casa más famosa.

Con una fuerte personalidad y un perfil que mezcla sensibilidad, carácter y espontaneidad, la joven modelo promete dar que hablar en esta nueva etapa del programa. Al inicio de su video de presentación se definió como "la que nunca nadie ve venir".

En el mismo video contó que estudió abogacía y aseguró que es una persona "auténtica" y "compleja". "Soy sensible, pero no débil. Tengo un carácter muy fuerte. Despierto pasiones, algunos me aman y otros me odian", anticipó. Además, dejó una frase que rápidamente llamó la atención entre los seguidores del programa: "No me achico ante nadie".

Tati ingresó al estudio con un escotado vestido rojo y saludó a Santiago del Moro antes de entrar a la casa. Allí se presentó como "futura abogada" y explicó que le faltan "entre ocho y 12 materias" para terminar la carrera.

Durante el intercambio con el conductor, protagonizó un picante ida y vuelta:

—¿Sos brava? Me dijeron que tenés mucho carácter.

—Soy brava. No soy ni buena ni mala. Soy justa.

—Hacete valer en esa casa.

—No me achico ante nadie. Me van a escuchar cuando me tengan que escuchar.

La modelo Tati Luna previo al evento de lanzamiento de temporada de Enjoy Punta del Este.

Con esa carta de presentación, la participante uruguaya buscará ganarse un lugar en el juego y conquistar al público de Gran Hermano. Para ella, los medios de comunicación no es algo que le sea ajeno. La modelo integraba el programa de streaming Sacate la Careta, donde ya protagonizó cruces con exparticipantes del programa.

De todos modos no la tendrá nada fácil, ya que además de ella entraron a la casa otros cuatro participantes: Charlotte Caniggia (sí, la mediática que saltó a la fama en Bailando por un Sueño), Matías Hanssen, Nenu López, Sebastián Cola, Juan Carlos López, Steffany Pereira, Leandro Nigro y Mariela Prieto.

Por otra parte, también regresaron a la casa como parte del repechaje cuatro participantes que formaron parte de esta edición: Andrea Del Boca, Brian Sarmiento, Lola Tomaszeuski y Yisela "Yipio" Pintos, la comediante uruguaya que salió del programa días atrás para acompañar a su madre ante un quebranto de salud.