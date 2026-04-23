¿El streaming va a desplazar a la televisión abierta? La opinión de cuatro figuras de las plataformas uruguayas

El auge de los canales de streaming que se pronunció con el desembarco del periodista Ignacio Álvarez instala cada vez más la interrogante: ¿la televisión abierta va a ser desplazada por estas plataforas? Sábado Show consultó a cuatro distintas personalidades que se dedican al stream para conocer sus opiniones. El periodista Alejandro Amaral, el conductor Richard Galeano, el custodio Alejandro Astesiano y el comunicador Sebastián Oreiro comparten sus puntos de vista.

Alejandro Amaral - periodista

Alejandro "Bicho" Amaral. Estefania Leal/Archivo El Pais

La televisión abierta está desafiada desde hace años. Primero fue el cable, después YouTube, Spotify (por contenidos audiovisuales), las plataformas por suscripción, los canales FAST (en menor medida y en otros países), las redes sociales y hasta el gaming (si pensamos en los más chicos), le han quitado audiencia. Es más: se hacen contenidos de TV fuera de la TV abierta. No sé si tiene fecha de defunción. Diría que es muy probable (y recomendable) que los canales se transformen. Además, los anunciantes marcan la cancha. En Uruguay todo cambia muy lento, pero cocodrilo que se duerme es cartera.

Richard Galeano - conductor

Richard Galeano, conductor de "Hacemos lo que podemos".

No creo que el streaming desplace a la televisión abierta en el corto y mediano plazo. Es un nuevo medio que nadie se veía venir, se instaló y sacudió el mercado. En la actualidad la televisión abierta perdió interés, pero incluso con las muchísimas opciones de entretenimiento que hay disponibles, sigue siendo la preferida por el público. Los canales tienen el enorme desafío en de generar productos atractivos para un público menor a 40 años. Si no hacen algo ya, hay muchas chances de que a largo plazo pierda frente a las otras opciones.

Alejandro Astesiano - custodio

Alejandro Astesiano Foto: captura

¡Claro que sí! Yo creo que el streaming va a desplazar a la televisión abierta. Es más, muchos empresarios ya se están dando cuenta y están empezando a invertir en este tipo de plataformas. A muchos ya ni les interesa salir en los canales de aire. Definitivamente el futuro está en las opciones de streaming.

Sebastián Oreiro - conductor

Sebastián Oreiro, el conductor villano. Foto: Fipo TV.

En Argentina y en muchas partes del mundo ya está pasando. Lamentablemente en Uruguay no sucede por la poca visibilidad que se le da al streaming, pero vale aclarar que el uruguayo prefiere mirar las plataformas argentinas como Luzu y Olga. Creo que el regreso de Nacho Alvarez pateó el tablero con números nunca antes vistos en el streaming uruguayo y eso quiere decir que vamos a buen puerto. Mi programa Sacate la Careta también genera buenos números de audiencia en vivo. El streaming que hace Canal 10 también es muy visto, pero porque reaccionan a Gran Hermano. Cuando lo hacen con Masterchef pierden audiencia.