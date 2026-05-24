Cuatro referentes uruguayos opinaron sobre el Martín Fierro a Wanda Nara como mejor conductora: qué dijeron

La gala de los Premios Martín Fierro volvió a generar repercusiones en ambos lados del Río de la Plata, en especial tras el reconocimiento que recibió Wanda Nara como mejor conductora. Entre elogios, cuestionamientos y debate en redes sociales, Sábado Show consultó a cuatro referentes uruguayos vinculados al mundo del espectáculo y los medios para conocer sus miradas sobre la premiación. A continuación, las opiniones de Diego Sorondo, Richard Galeano, José Álvarez Pou y Gustavo Descalzi.

Diego Sorondo - productor

El productor y manager Diego Sorondo. Foto: Leonardo Mainé

Soy un ferviente defensor de los premios Martín Fierro, como de todos los premios en los medios de comunicación. Y cuando es un evento de calidad como eran los Premios Iris en Uruguay o en este caso los Martín Fierro que produjo Telefé me alegro todavía más. Como uruguayo y cercano a la familia De la Cruz, me pareció fabuloso que en la ceremonia aparezca Cacho en el In Memoriam. Fue merecido y muy emotivo. Que elijan a Wanda Nara como mejor conductora me pareció raro porque tenía una competencia muy fuerte. El Martín Fierro de Oro para Guido Kaczka fue justo: es un gran conductor y un laburante de hace muchos años.

Richard Galeano - conductor

Richard Galeano, conductor de "Hacemos lo que podemos".

Me encantan los Martín Fierro, pero con el paso de los años han perdido prestigio. Hubo ternas que no coincidían con los programas asignados, y ciclos que el año pasado estuvieron nominados en una categoría y este año en otra, por ejemplo. Me pareció injusto el Martín Fierro a Wanda Nara como conductora porque cualquiera de las otras opciones eran mucho mejor. Para rematarla pasé de la transmisión oficial a la de streaming y la forma de la que se estaba haciendo no me gustó. Los conductores de la reacción no aportaron y encima por momentos tapaban parte del discurso de los ganadores.

José Álvarez Pou - productor

Álvarez Pou luce su Micrófono de Oro, que le fue entregado en México por su “brillante trayectoria internacional como destacado productor audiovisual”. Foto: Estefanía Leal

Digan lo que digan, la gala de los Premios Martín Fierro sigue siendo el evento más importante de la industria audiovisual del cono sur. Siempre hay dudas y controversias, pero son parte del picante necesario. Entre los ganadores este año se destacaron Guido Kaczka, que fue más que merecido y tendría que haberlo ganado antes, y LAM, que es imparable en el rubro que lo pongan y merece también la estatuilla a mejor conductor por el trabajo de Ángel De Brito. Finalmente el de Wanda Nara a mejor conductora fue el premio más merecido de la noche: condujo de forma magistral y dio todo de sí para que el Masterchef fuera un éxito.

Gustavo Descalzi - periodisra

Gustavo Descalzi. Foto: captura

La entrega de los Martín Fierro es un producto televisivo que alimenta a todos los medios por la polémica. El caso del premio a Wanda (Nara) fue muy sorpresivo porque habían otras conductoras que tal vez lo merecían más. Incluso en ese grupo de siete nominadas hubo una ausencia demasiado notoria, que fue la de Carmen Barbieri. Yo hubiera votado por Georgina Barbarossa, pero Wanda es alguien que se instaló en los medios, que se superó, que logró un lugar destacado y que lidera el prime time con un reality gracias a su carisma y personalidad. Por otra parte, lo mejor de la noche fueron las palabras de Rolando Graña en defensa a la profesión periodística.