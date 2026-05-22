La contundente reacción de Natalia Oreiro cuando le preguntaron por Wanda Nara como actriz: "Hay gente que..."

Natalia Oreiro está en plena gira de prensa por el estreno de Nada entre los dos, la comedia romántica que protagoniza junto a Gael García Bernal y que fue rodada en Uruguay. En ese marco, la actriz uruguaya fue consultada por el desembarco de Wanda Nara en el mundo de la actuación y terminó saliendo en su defensa.

La mediática argentina viene de quedar en el centro de la polémica tras ganar el Martín Fierro a Mejor Conductora por MasterChef Celebrity (Telefé) y, además, comenzó a dar sus primeros pasos como actriz: primero con la serie vertical Triángulo amoroso, junto a su exmarido Maxi López, y además debutará en cine con la película ¿Querés ser mi hijo?, que filmó en Montevideo bajo dirección de Hernán Guerschuny.

En ese contexto, el movilero de Puro Show (eltrece) quiso saber qué opinaba Oreiro sobre las críticas que recibe Wanda por abrirse camino en la actuación y la posibilidad de que incluso llegue a competir en premios actorales.

Lejos de cuestionar a quien fue su compañera en ¿Quién es la máscara? (Telefé), la uruguaya trazó un paralelismo con su propia experiencia: “Es como cuando yo pasé de la televisión al cine y la gente me decía: ‘Ahora hacés drama’”, recordó.

Y luego dejó una reflexión contundente: “Creo que lo importante es lo que vos tengas para dar, más allá de lo que piensen los demás”.

Wanda Nara recibió el premio como Mejor Conductora. Foto: prensa Telefé

Oreiro también relativizó las críticas del ambiente hacia quienes llegan a la actuación desde otros lugares mediáticos. “La gente siempre va a opinar, vos tenés que hacer. Lo importante es el resultado; si está bueno, está bueno. No importa quién seas”, aseguró.

Cuando el periodista le preguntó sobre las oportunidades frente a quienes estudian actuación durante años, Oreiro fue todavía más clara: “Hay gente que no estudió nunca y es buenísima. Creo que el talento no tiene que ver con todo lo que estudies”.

De todas formas, aclaró que la formación ayuda a potenciar herramientas y recursos. Y citó como ejemplo a Pablo Rago, con quien supo compartir un par de proyectos: “Siempre dice que no estudió nunca y para mí es uno de los mejores actores de Argentina”, comentó.

La postura de Oreiro se suma a la de Ricardo Darín, quien en las últimas horas también respaldó públicamente a la mayor de las hermanas Nara. “Soy team Wanda porque ella se inventó a sí misma y es una genia, es muy inteligente. Muero por verla actuar”, había dicho el actor.