Cacho De la Cruz formó parte del In Memoriam de los Martín Fierro: el video del momento más emotivo de la gala

La gala de los Premios Martín Fierro, que celebra lo mejor de la televisión argentina, vivió su momento más conmovedor y solemne de la noche de este lunes durante el tradicional segmento del In Memoriam, un espacio dedicado a honrar la memoria de las grandes figuras de la industria que fallecieron en el último año.

El homenaje estuvo cargado de una profunda sensibilidad. Con una ambientación íntima, la cantante Ángela Torres, vestida rigurosamente de negro, interpretó en vivo una emotiva versión de Recuérdame, el célebre tema de la película "Coco". Mientras su voz llenaba el salón, en la pantalla gigante del escenario comenzaron a proyectarse las imágenes y videos de los artistas y hacedores de los medios que dejaron su huella y que ya no están físicamente.

El segmento, que recordó el enorme legado de grandes actores de la escena como Héctor Alterio y Luis Brandoni, y de formidables comunicadores como el periodista Marcelo Araujo, sorprendió al incluir también a la máxima figura de la televisión uruguaya. Dentro del selecto listado de personalidades recordadas, la televisión argentina rindió un justo y merecido tributo a Arturo "Cacho" De la Cruz, el legendario conductor que falleció el 7 de noviembre de 2025 a los 88 años.

El reconocimiento a su inmensa trayectoria en los medios generó varios comentarios en redes sociales. El más destacado fue el de su hijo Maxi De la Cruz, que compartió el video en su cuenta de Instagram con un agradecimiento a Aptra, la institución que entrega las estatuillas. "Muchas gracias Aptra por el recuerdo a papá hoy en la entrega de los Martín Fierro", publicó. Diego Sorondo, productor y representante de Maxi, también publicó el video en sus redes y expresó: "Lindo recuerdo y homenaje al gran Cacho De la Cruz en los Premios Martín Fierro".

Cacho de la Cruz en los estudios de Canal 12 en 2009. Foto: archivo

El In Memoriam cerró con una ovación de todos los invitados de pie y rostros visiblemente emocionados. Georgina Barbarossa, Moria Casán y Darío Barassi fueron algunas de las celebridades que se pudieron ver en la transmisión aplaudiendo el momento más especial de la ceremonia.