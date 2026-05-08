“Seguí guiándome”: el conmovedor homenaje de Maxi de la Cruz a Cacho el día que cumpliría 89 años

La muerte de Cacho de la Cruz a los 88 años, el pasado 7 de noviembre, dejó un vacío inmenso tanto en el público que lo admiraba como en el ambiente artístico y televisivo del Río de la Plata. Las muestras de afecto, los recuerdos y las anécdotas se multiplicaron en redes sociales durante días, especialmente en Teledoce, la pantalla que fue su casa durante más de medio siglo.

La huella del llamado “Señor Televisión” —productor, músico, conductor, actor y humorista— sigue muy presente, pero en una fecha como este 8 de mayo, día en que hubiese cumplido 89 años, la nostalgia se hizo todavía más fuerte.

Su hijo, Maxi de la Cruz, decidió homenajearlo con un emotivo mensaje en Instagram acompañado por un carrusel de fotos de distintas etapas de su vida: imágenes de cuando era niño junto a su padre, postales de la época de Cacho Bochinche, una foto de Cacho con su legendario Ultratón, otra más reciente de su padre tocando el saxofón y también una familiar junto a su nieta Candelaria de la Cruz y su hijo menor, Santiago de la Cruz.

“Estás más presente que nunca y se te siente todo el tiempo. En el día a día, en el estudio de TV, en el escenario, en la música, en todos lados”, escribió Maxi.

“Seguí guiándome. Acá seguiremos honrándote. Gracias por todo y gracias a todos los que te recuerdan con tanto cariño. Te amo mucho, Cacho, Cachito, Bochinche, Señor Televisión... papá”, cerró con emoción.

La publicación rápidamente se llenó de reacciones y superó los seis mil “me gusta”. Entre los mensajes estuvieron los de Nelson Burgos, que comentó: “Él siempre está”, y Andy Vila, que le deseó feliz cumpleaños. También reaccionaron con corazones la cuenta oficial de Teledoce, Diego Delgrossi, Claudia Fernández y Fata Delgado, entre otros.

Incluso desde Argentina llegó el saludo de Marcelo Polino, que escribió un breve pero sentido: “Abrazo”.

Por su parte, Candelaria de la Cruz también recordó a su abuelo con un tierno posteo. “8 de mayo te amo infinitamente para siempre”, escribió junto a una foto abrazada a él.

Cacho de la Cruz, junto sus hijos Maxi y Santiago, y su nieta Candelaria. Foto: @maxidelacruzok

El recuerdo más reciente de Maxi sobre su padre

Maxi, en tanto, atraviesa además días especiales a nivel profesional: recientemente estrenó Berlín, Berlín, producción de Gustavo Yankelevich que protagoniza junto a Pablo Rago y Fernanda Metilli, en calle Corrientes.

Días atrás, invitado a Intrusos (América TV) para presentar la obra, volvió a emocionarse al hablar de su padre y reveló que una de las últimas cosas que Cacho llegó a leer fue justamente el guion de Berlín, Berlín.

“Siempre le daba todo y me dijo, ‘dale para adelante’”, recordó. También lo definió como un hombre exigente, aunque siempre cuidadoso con las palabras. “Me decía las cosas pero bien. Tampoco me hizo nunca cargar con el apellido, al contrario. Me dejó darme mis piñas también”, expresó.

Sobre la pérdida, fue contundente: “Fue durísimo”. Y reconoció que entendió que no siempre “el show debe continuar”. “El canal me dio un tiempo porque sentía que tenía que parar una semana o dos”, confesó.

También contó que hasta hoy recibe permanentes muestras de cariño de la gente por su padre. “Me lo recuerdan todo el tiempo y también estando vivo pero fuera de los medios. Me decían: ‘Mandale un beso grande, me marcó la infancia, fui al programa’”, cerró.