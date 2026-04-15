Juan Carlos Scelza: su vínculo oculto con Cacho de la Cruz y la verdad de una histórica tentada con Romano

El martes, Juan Carlos Scelza fue el invitado de Se arregla el mundo, el programa de OLA Stream —el canal de streaming de Océano FM—, donde repasó distintos momentos de su carrera. El periodista deportivo evocó sus inicios, reaccionó a escenas populares de sus transmisiones de fútbol y sorprendió al revelar un vínculo desconocido con Cacho de la Cruz.

Según contó, su padre, también llamado Juan Carlos, era representante artístico y trabajó en distintos espectáculos junto a quien más tarde se convertiría en un emblema de la televisión uruguaya. “Mi viejo era muy conocido en el ambiente artístico, no tanto en el deportivo”, explicó. “Era lo que hoy sería un productor de espectáculos: trabajaba con orquestas y conjuntos. Incluso tuvo mucho que ver con la llegada de Cacho de la Cruz a Uruguay”, añadió.

Ante la sorpresa del equipo, Scelza profundizó en la historia. “No es algo que diga mi padre o yo: cada vez que veía a Cacho, él me lo recordaba. Me decía que me había tenido en la falda. Y es verdad, porque yo era un bebé y él iba a hablar con mi padre cuando llegó desde Buenos Aires”, relató.

De todos modos, aclaró que su padre no fue “el gestor único” de la llegada del artista a Montevideo, aunque sí tuvo incidencia en ese proceso. “Tenía influencia porque organizaba espectáculos y programas de radio”, precisó.

Mucho antes de su consolidación televisiva, De la Cruz —fallecido en noviembre a los 88 años— desarrolló una carrera como músico de jazz. En Buenos Aires, su ciudad natal, integró el grupo The Birdlanders como trompetista.

Ya instalado en Montevideo, a comienzos de los años sesenta, formó parte de Hot Blowers, una banda de dixieland por la que pasaron figuras como Hugo y Osvaldo Fattoruso, Ruben Rada, Panchito Nolé, Federico García Vigil y Daniel “Bachicha” Lencina. En esos años mantenía un vínculo cercano con el padre de Scelza.

Cacho de la Cruz

Ese lazo queda registrado en Todo esto es mentira, el libro en el que Joaquín Doldan reconstruye la vida de De la Cruz a partir de conversaciones con el propio artista. Allí, el conductor recuerda: “Cuando nació Juan Carlos, el primero al que se lo presentaron fue a mí”.

Durante la entrevista, Scelza también recordó una de sus escenas más difundidas al aire: su tentada junto a Rodrigo Romano tras un triunfo de Nacional. Todo se desató cuando el relator lanzó un furcio —“a la larga, los dos vergudos… los dos verdugos fueron de Fénix”— que derivó en una carcajada generalizada del equipo de Gol TV, con Scelza como uno de los más afectados.

Según explicó, el contexto fue determinante. “El gran tema es todo lo que había pasado antes. Nacional había sido campeón, entrabas al vestuario en pleno festejo y Jorge Muñoz salía al aire en vivo. Desde la cabina le avisaban: ‘Jorge, cuidado que están todos desnudos’, pero él seguía igual”, contó.

“Ahí aparece la palabra mágica, vamos a la tanda, y en la tanda empieza el descontrol. ‘Jorge, no me digas que te está gustando’, le decían. Y cuando volvemos, Rodrigo arranca, se tranca… y nosotros escuchando todo eso por la interna. Yo me desvanecí. Era imposible aguantar”, recordó.

Ya pasaron años de aquel blooper, pero la escena sigue circulando y provocando la misma reacción. “Hay gente que la mira hoy y se vuelve a reír. Y mi cara es muy especial: me voy cayendo de a poquito”, cerró.