Falleció el periodista Alejandro "Vasco" Etchegorry, exconductor y coordinador de "Telemundo"

A los 69 años falleció este jueves el periodista Alejandro “Vasco” Etchegorry, exconductor y excoordinador general de Telemundo, el informativo de Canal 12. La noticia fue comunicada oficialmente por el noticiero y por su excompañero Alberto Kesman, quien lo recordó con emoción durante su participación en el programa radial Después de hora, conducido por Berch Rupenian.

Etchegorry, conocido en el ambiente periodístico simplemente como “el Vasco”, se había retirado de Telemundo en 2016 luego de 35 años de trabajo en Telemundo. Luego trabajó en los informativos de Canal 5 y más recientemente se dedicó a la comunicación corporativa y fue parte del equipo de comunicación de Andrés Ojeda.

En los últimos meses fue diagnosticado y atravesaba por una enfermedad terminal contra la que luchó con gran entereza.

“Cuando llega el final uno siente la tristeza de la persona que se va”, expresó Kesman al referirse a la muerte de su colega y amigo. “Era un tipo robusto, fuerte, de esos que uno no imagina que puedan irse tan temprano”, agregó el relator deportivo, quien destacó además la dimensión profesional de Etchegorry dentro del periodismo nacional.

12,06,2001 TELEMUNDO 12 - PUNTO - ALEJANDRO ETCHEGORRY

Durante su extensa trayectoria, el Vasco fue conductor de Telemundo central luego de la salida de Néber Araújo (2003) y hasta el desembarco en ese rol de Aldo Silva unos meses después. Compartió mesa junto a figuras emblemáticas como Silvia Kliche y Laura Daners. Luego de dejar el aire, ocupó el cargo de coordinador general del noticiero de Canal 12 junto a Alfonso Lessa.

🔵A los 69 años murió el periodista Alejandro "Vasco" Etchegorry, exconductor y excoordinador general de Telemundo. pic.twitter.com/lqfxV7DIXO — Telemundo (@TelemundoUY) May 7, 2026

Su carrera incluyó además pasos por Radio Sarandí y Canal 4, además de un extenso trabajo como corresponsal en Uruguay para la Radio Televisora Italiana.

Kesman definió a Etchegorry como “un periodista completo”, capaz de abordar con solvencia temas políticos, internacionales y económicos. “Una personalidad bárbara”, resumió el comunicador al recordar al histórico referente de Telemundo.

