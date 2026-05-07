Aldo Silva se quebró en vivo al despedir al “Vasco” Etchegorry: “Un tipo difícil, pero excepcional”

La despedida de Alejandro “Vasco” Etchegorry en la edición central de Telemundo dejó un conmovedor momento cuando Aldo Silva no pudo seguir hablando por la emoción de recordar a quien fue su jefe, mentor y antecesor en la conducción del noticiero.

“Si me permiten haremos unas consideraciones personales…”, comenzó a decir Silva al cierre del informativo, pero la voz se le quebró antes de terminar la frase. Visiblemente afectado, debió ceder la palabra a su compañero Mariano López. “Empezá vos, Mariano”, atinó a decir mientras intentaba recomponerse.

El homenaje derivó en una serie de recuerdos personales y profesionales sobre Etchegorry, figura histórica de Canal 12 y referente para varias generaciones de periodistas. López destacó su capacidad para enseñar el lenguaje específico de la televisión y la exigencia con la que trabajaba en la redacción de un noticiero.

Más adelante, Silva retomó la palabra y reconstruyó el primer encuentro que tuvo con el “Vasco” cuando ingresó a Telemundo, el 19 de febrero de 1992. La anécdota retrató con crudeza y afecto el carácter del periodista fallecido.

Alejandro "Vasco" Etchegorry. Foto: Archivo El País.

“Me recibió en su oficina. Hacía mucho calor, le dolía la espalda, estaba enojado como siempre”, recordó entre sonrisas y emoción. Según contó, Etchegorry le advirtió desde el primer minuto que “Telemundo no era una escuela”, que no tenía paciencia y que no estaba para enseñar demasiado.

“ No fue la mejor recepción”, admitió Silva. Sin embargo, con el correr de los años descubrió “a un tipo difícil, pero excepcional”.

El conductor repasó entonces la enorme cultura general de Etchegorry, capaz de hablar de poesía, filosofía, literatura y política internacional, además de su olfato periodístico para definir la agenda informativa. “Difícilmente se equivocaba a la hora de armar Telemundo”, recordó.

Alejandro Etchegorry, Laura Daners, Néber Araújo.

También evocó una de las frases que más repetía el histórico periodista: “¿Con qué abrimos hoy?”, una obsesión cotidiana que marcaba el ritmo de la redacción desde temprano en la mañana. Además, recordaron el segmento de la "Puesta a punto", un repaso creativo de las principales noticias que el "Vasco" creó y desarrolló.

Silva repasó además momentos emblemáticos de la carrera de Etchegorry, como una recordada entrevista al general Hugo Medina durante los años finales de la dictadura, cuando comenzaron las preguntas públicas sobre derechos humanos y la salida democrática.

El cierre volvió a quebrar al conductor de Telemundo. “Gracias, Vasco, por todo lo que me enseñaste. Lo bueno y lo malo”, dijo con la voz entrecortada antes de enviar un abrazo a la familia del periodista, especialmente a sus hijos Alejandra y Fernando.