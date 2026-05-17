Laura Martínez se quebró al aire al recordar a Cacho de la Cruz en una fecha especial: "No se va"

La invitación de Laura Martínez a La noche del Pela (VTV) se dio en una fecha cargada de emoción: el 8 de mayo, día en que Cacho de la Cruz hubiera celebrado sus 89 años. El señor televisión, como se lo conocía popularmente, falleció el 7 de noviembre de 2025 tras atravesar un delicado cuadro de salud, y su partida dejó un vacío enorme en el ambiente artístico y televisivo del país.

En el programa conducido por Nelson Burgos, la actriz y comunicadora recordó distintas etapas compartidas con quien fue su pareja durante años, compañero de trabajo y padre de su hijo, Santiago de la Cruz.

La charla arrancó con recuerdos de la vieja televisión uruguaya y de aquellos programas en vivo que marcaron época. Laura y Burgos compartieron durante años ciclos encabezados por Cacho, y evocaron aquellos tiempos sin redes sociales ni streaming, donde la televisión reunía a las familias frente a la pantalla y eran maratones en vivo.

“Cuando hacíamos El castillo de la suerte era toda la familia reunida comiendo los ravioles y era todo en vivo. Me encanta trabajar en vivo”, recordó Laura.

En ese contexto, Burgos destacó que el programa coincidía con el cumpleaños de Cacho y aseguró que era una buena ocasión para homenajearlo. “Cacho siempre está, siempre hablo de él en el teatro y en todos lados y va a seguir estando”, expresó.

Gastón 'Tonga' Reyno, el otro invitado de la noche, intervino para remarcar la dimensión que tuvo De la Cruz para varias generaciones de uruguayos.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando apareció en pantalla una foto de Cacho junto a Laura y su hijo Santiago, que heredó la pasión por la música de su padre. “Ahí despedimos a Santi que se iba a estudiar a Barcelona”, comentó ella, ya con la voz quebrada.

“Tan buen padre, tan compañeros fueron ellos. Terrible buen padre, además de lo que sabemos, de buena persona”, agregó sobre Cacho.

Más adelante, Laura recordó que también fue productora del padre de su hijo en la etapa final de su carrera, cuando impulsaron su regreso a los escenarios con el espectáculo Un Cacho de teatro. Según contó, el proyecto se concretó junto a Joaquín Doldán, autor del libro Todo esto es mentira, la verdadera historia de Cacho de la Cruz.

Laura Martínez, Santiago y Cacho de la Cruz.

“Él tenía muchas ganas de volver. De ser un hombre que hacía una cantidad de cosas a no hacer nada… Así que con Doldán hicimos esa obra”, relató. Además, contó que el espectáculo permitió colaborar con una causa solidaria vinculada al Rotary de Punta del Este.

La emoción volvió a apoderarse del estudio cuando Burgos comentó que Santiago de la Cruz compuso la música de la próxima obra teatral de Doldán, titulada Ella Kafka. “Se extrañan los dos, me haces emocionar”, dijo Laura, ya con lágrimas en los ojos. “Se extraña muchísimo Cacho. No se va”, agregó.

“Es, sin exagerar, la figura más importante de la televisión del último siglo”, afirmó Tonga Reyno. Burgos coincidió: “Cacho y Cristina Morán son los íconos de la historia de la televisión”.

“Entrañable”, resumió Laura, antes de pedir una servilleta a la producción porque no podía contener el llanto. "Gracias a la producción. Estar aquí un 8 de mayo hablando de corazón de Cacho, está divino. Qué celebración", dijo conmovida.

Sobre el cierre, todos cantaron “La gallina Turuleca”, uno de los clásicos de Cacho Bochinche, el ciclo que marcó a generaciones enteras. “Este programa va dedicado a vos, Cachito, en el día de tu cumpleaños”, dijo Burgos levantando una copa. “Qué mejor regalo, imposible”, cerró Laura Martínez, todavía emocionada.