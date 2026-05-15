Patricia Madrid quedó en shock tras una revelación sobre Daniel Figares: “Me dejás helada”

Patricia Madrid y Betania Núñez fueron las protagonistas de una nueva edición de Historias propias, el ciclo de entrevistas íntimas que conduce Álvaro Carballo por Canal 5. En una charla profunda, ambas comunicadoras reflexionaron sobre el ejercicio del periodismo, la ética profesional y las dificultades que enfrentan las mujeres en los medios, entre ellas la maternidad y el impacto que suele tener en sus carreras.

Uno de los momentos más sinceros de la entrevista llegó cuando Madrid recordó una decisión clave de su trayectoria: dejar temporalmente la prensa escrita para pasar a la televisión por motivos económicos y de crecimiento personal.

“Tenía un determinado salario en El Observador y sabía que si pasaba a hacer televisión por un tiempo, el hecho de estar en un medio masivo iba a redundar en un crecimiento económico. Efectivamente fue así”, contó sobre su desembarco en Santo y Seña en 2012.

La periodista de Radio Carve y Canal 12 explicó que, aunque disfrutaba la experiencia televisiva, en aquel momento priorizó mejorar sus ingresos y proyectar una mejor calidad de vida. “La televisión en ese entonces pagaba mucho más que el diario”, resumió.

También reflexionó sobre el contraste entre la teoría aprendida en facultad y la realidad del oficio. “Aprendés el deber ser, pero después te cruzás con una realidad y lamentablemente tenés que empezar a transar”, admitió.

Sobre el final de la charla se produjo uno de los momentos más emotivos e inesperados del programa. Carballo le regaló a Madrid el libro Mateo y Trasante, escrito por Daniel Figares, y aprovechó para revelarle una historia que desconocía por completo.

“Daniel Figares te iba a llamar para que fueras su co-conductora cuando volvió a radio El Espectador”, le contó el conductor, en referencia a Rompkbzas, el último proyecto radial encabezado por Figares en 2015.

La revelación tomó totalmente por sorpresa a la periodista. “¿En serio?”, respondió, visiblemente impactada. Carballo reafirmó que la propuesta había surgido entre 2014 y 2015, cuando Figares regresó a la emisora.

“Mirá, me dejás helada”, reaccionó Madrid. Luego agregó, emocionada: “Creo que una sola vez pude hablar con Daniel y fue en un evento con otras personas. Qué honor. Gracias por el cuento”.

Figares falleció de forma repentina en octubre de 2025, a los 62 años, a causa de un cáncer de pulmón que no había sido diagnosticado. Su partida generó un fuerte impacto y dejó un enorme vacío en el ambiente del periodismo y la comunicación uruguaya.