“El duelo siempre...”: el conmovedor recuerdo de Magui Prado a su padre el día que cumpliría 72 años

Magui Prado abrió su corazón este martes con una sentida publicación dedicada a su padre, el periodista Matías Prado, quien falleció en 2011 cuando ella era adolescente. El motivo fue especial: el día en que hubiera cumplido 72 años.

La actual figura de Canal 10 —coconduce Arriba Gente y es movilera de Subrayado— compartió una profunda reflexión sobre el duelo, la ausencia y las preguntas que quedaron suspendidas en el tiempo.

“Papi: hoy cumplirías años. Setenta y dos”, comenzó escribiendo en Instagram. Y luego imaginó cómo sería hoy su padre: “A veces pienso cómo serían tus manos hoy, ya más viejito; si tendrías arrugas y dónde. Cuáles serían tus mañas, si tendrías un hobbie nuevo, si te enamorarías de nuevo”.

La periodista también se preguntó qué pensaría Matías Prado sobre temas actuales como el feminismo o el gobierno de Javier Milei. “Y aún me parece increíble que no estés acá. Y a veces me culpo por eso de extrañarte”, escribió.

La frase más conmovedora llegó hacia el final del texto: “El duelo siempre va cambiando de ropas. No se extraña lo que fue, sino lo que pudo haber sido”. Acto seguido, se refirió a esas escenas que no conocerán jamás, aunque "existen en un lugar que se parece mucho al alma":

Y cerró: "Esto es para ti, pero también de mí para mí".

Una de las fotos con las que Magui Prado recordó a su padre, el periodista Matías Prado, en su cumpleaños. Foto: @maguitaprado

El posteo recibió decenas de mensajes de cariño, entre ellos los de colegas y figuras de los medios como Victoria Zangaro, Sofía Rodríguez, Noele Marrone, Leo Sanguinetti y Carolina García.

Magui heredó de su padre no solo el amor por el periodismo, sino también una manera de entender el oficio. En distintas entrevistas recordó que siempre supo que quería dedicarse a la comunicación y que crecer viendo trabajar a Matías Prado, con su rigor y profesionalismo, fue determinante.

“Vi a mi padre dormir poco, indignarse mucho y tener una sensibilidad social que me marcó”, contó tiempo atrás en una entrevista con El País. También recordó aquellas noches en que él llegaba a su casa desde la redacción del semanario Búsqueda y compartía con la familia los detalles del trabajo periodístico.

Matías Prado murió en 2011, cuando Magui tenía 17 años y recién empezaba a proyectar su futuro profesional. “Me va a quedar la espina de saber cómo hubiese sido transitar esta profesión juntos”, confesó.

Sin embargo, dijo que lo sigue encontrando en cada redacción y en los colegas que trabajaron con él. “Todos me remarcan lo buen profesional y la gran persona que era mi padre”, expresó en otra oportunidad.