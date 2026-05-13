¿Por qué Jaime Clara no está en "Telenoche"? El motivo de su salida temporal de Canal 4 y su gira por España

Es uno de los conductores de Telenoche, aunque por las próximas semanas estará ausente del informativo de Canal 4. El motivo, se encuentra en España de gira para presentar su quinto libro: Cambio de hora.

Esta noche, a las 20.00 Jaime Clara estará en librería Atenea de la ciudad de Zafra, en Extremadura, donde se presentará acompañado por la gestora cultural Inmaculada Rodríguez, para hablar de su nuevo libro de cuentos, que llegará a Uruguay en julio.

Es la primera vez que el conocido periodista uruguayo presenta un libro editado en ese país, el quinto de su carrera como escritor.

La gira española continuará, el 15 en Cáceres (también en Extremadura), y el 21 llegará a Madrid. Las presentaciones terminan el 27 de mayo en Santiago de Compostela, donde estará acompañado por el cónsul uruguayo en Galicia, Ramiro Rodríguez, y la actriz Paula Cabelleira. En esa ciudad, Clara también inaugura una exposición de caricaturas.

En su trayectoria como escritor, Clara ha escrito poesía: Sin pecado un adorno, Es inmensa la noche y Otra forma de silencio; un ensayo En campaña, una mirada sobre propaganda y marketing político; también un libro de caricaturas No está todo dicho; y los libros de cuentos con la editorial Seix Barral: La terrible presión de la nada, Medias verdades, En la larga noche y Sin red, que ahora suma este nuevo: Cambio de hora.

“Con un estilo ágil y desenfadado, sin excesos ni maquillajes, estos cuentos parten de historias mínimas, afiladas, a veces situadas a mitad de camino entre la ficción y el periodismo, donde una escena breve o un gesto muestran mucho más de lo que parece”, dice la editorial sobre el libro.