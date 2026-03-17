Una figura de Canal 4 inaugura muestra en el MAPI con una de sus facetas menos conocidas: los detalles

El Museo de Arte Precolombino e Indígena, ubicado en Ciudad Vieja, inaugura una exposición temporal sobre destacadas figuras del Perú, a cargo del conductor del informativo central de Canal 4.

Además de ser una de las voces más distinguibles de la radio uruguaya, y conductor del informativo Telenoche de Canal 4, Jaime Clara, ha desarrollado una faceta como caricaturista. Se trata de una de las pasiones menos conocidas del periodista nacido en San José, y por la que realizó exposiciones en el Teatro Solís y en la UTU Central, y que ya se plasmó en un libro: No está todo dicho, lanzado por la editorial Planeta.

Ahora, esta versión de artista lo lleva a la exposición Artes y Letras del Perú en caricaturas, que se inaugura este 18 de marzo en el MAPI, Museo de Arte Precolombino e Indígena.

La muestra, organizada junto a la Embajada del Perú en Uruguay, reúne 26 caricaturas de destacadas figuras de la cultura peruana y constituye un homenaje al escritor y diplomático Bruno Podestá, quien se desempeñó durante más de una década como agregado cultural de la Embajada del Perú en Uruguay y fue un activo impulsor del intercambio cultural entre ambos países.

Lejos del registro informativo que lo volvió una voz y cara reconocible de los medios uruguayos, Clara se permite un lenguaje más libre,. Entre las personalidades caricaturizadas se encuentran Mario Vargas Llosa, Chabuca Granda, Susana Baca, César Vallejo, José Carlos Mariátegui, Alfredo Bryce Echenique, Julio Ramón Ribeyro y Ricardo Palma, entre otros referentes.

El propio Clara ha señalado que su trabajo con la caricatura surge como una extensión natural de su actividad periodística y de su vínculo con el mundo cultural. En esta serie que llega al MAPI, el autor descubrió casi de manera inesperada una constelación de retratos vinculados al Perú y a su tradición artística.

La exposición Artes y Letras del Perú en caricaturas se inaugura el 18 de marzo a las 12.00 en MAPI Café, 25 de Mayo 279, con entrada libre.