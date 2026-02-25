Un libro y un video recuerdan y celebran las dos facetas de un intelectual uruguayo inolvidable

El jueves 12 de marzo a las 19.00 en la Sala 5 del Cultural Alfabeta de Barreiro y Berro se presentará el libro Escribe: Jorge Abbondanza que reúne textos del reconocido intelectual, periodista y editor de El País.

La curaduría del volumen es del artista plástico Oscar Larroca, quien participará del evento junto al Director de Redacción de El País, Martín Aguirre, la especialista Emma Sanguinetti y el periodista Jaime Clara.

Abbondanza, quien el 6 de marzo cumpliría 90 años y falleció en agosto de 2020, fue una de las grandes plumas de la cultura uruguaya. Lo hizo no solo desde la crítica cultural, sino también en columnas en las que reflexionaba sobre política nacional e internacional y sobre usos y costumbres.

Además construyó una carrera como elogiada carrera como ceramista junto a Enrique Silveira. Esa faceta será recordada el lunes 16 a las 19.00 en el Espacio Cultural Edfificio Artigas (Rincón 487) con la exhibición del documental La faz de la tierra de Juan José Mugni sobre una exposición de los dos artistas en 1983.

Será presentado por Larroca; Mugni; el director de Galería Latina, Pablo Marks, y el exdirector del Museo Nacional de Artes Visuales, Enrique Aguerre.

