La noche que Víctor Hugo Morales fumó marihuana en un recital de La Renga: "No podía ni hablar"

Víctor Hugo Morales recordó a las risas una insólita experiencia que vivió durante un recital de La Renga. Invitado en el programa Sin Reloj del canal de streaming argentino Carnaval, el periodista contó que terminó "muy mal" después de fumar marihuana entre el público del show de la banda de rock.

"Tengo cuatro o cinco fumadas en toda mi vida y una de ellas fue en el recital de La Renga", comenzó relatando el conductor uruguayo. Según explicó, todo ocurrió cuando una persona del público le ofreció un cigarrillo de marihuana. “Me dijo ‘¿querés?’, yo dije que no, pero al final me dio una pitada”, recordó.

Morales señaló que dio una pitada "muy profunda" y que cuando fue a devolver el cigarrillo, la persona estaba de espaldas, por lo que dio una pitada más. Entonces aseguró que el efecto fue inmediato y que pasó el resto de la noche sin poder mantenerse estable. "Estaba con el productor Leandro Gabriel y el resto de la noche tuve que caminar tomado de sus hombros", relató. Y agregó: "Terminé no pasándola bien por la falta de experiencia", agregó.

Lautaro Maislin, conductor del programa, le comentó que los integrantes de La Renga le enviaban saludos a través de un mensaje, y él contestó que los "quiere mucho". Aquella noche, el periodista fue a saludar a los músicos después del concierto, pero el momento fue de lo más incómodo. "Fui al camarín y les dije 'Muchachos, estoy fumado y no puedo ni hablar'", señaló. Según contó, los integrantes de la banda querían presentarle a sus padres, pero él no se sentía en condiciones de mantener una conversación. “Me querían presentar a los papás y yo no podía sostener un diálogo porque me había pegado mal el asunto”, expresó.

La situación continuó incluso después de abandonar el recital. "Me fui a mi casa y entré disimulando porque la estabilidad no era la mejor. Fingí una renguera frente al portero", relató. Finalmente, cerró la historia con humor: "Me tiré en la cama y no recuerdo nada más".