Incautaron en Casavalle un auto que tenía en 16 ramas de marihuana en su interior

La Jefatura de Policía de Montevideo informó este jueves sobre un operativo realizado por el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), donde se incautaron un total de 16 ramas de marihuana y un auto que se encontraba cercano al cruce de Pioneros y Ajedrez, al norte del barrio Casavalle.

Según informó la dependencia, el operativo se inició luego de información dada a las autoridades por parte del Equipo Águila de la Dirección Nacional de Aviación de la Policía Nacional, que alertaron sobre un auto en el que se trasladaban en su interior plantas de marihuana.

Tras esto, la Policía realizó recorridas por la zona y encontraron el vehículo, el cual no tenía ocupantes pero aún contaba en su interior con las ramas de marihuana.

Auto incautado en el operativo. Foto: Ministerio del Interior.

Del operativo participó el PADO, así como la Brigada Departamental Antidrogas y Policía Científica. Luego de que se registraran incidentes en el lugar, el vehículo y la marihuana fueron trasladados a la Brigada Departamental Antidrogas para preservar la evidencia y continuar con las pericias.

Además, también hubo coordinación con el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) para analizar las plantar incautadas.