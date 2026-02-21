Policía de Canelones capturó a hombre que lanzó a la cárcel paquete con marihuana, cocaína y 10 teléfonos

La Policía de Canelones capturó a un hombre que, desde afuera de un centro penitenciario, lanzó un paquete con estupefacientes y teléfonos celulares, detalló la Jefatura de ese departamento.

El hecho ocurrió esta madrugada en las inmediaciones del centro penitenciario de Canelones, ubicado en el kilómetro 23 de la Ruta 107.

Todo comenzó cuando efectivos del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) detectaron a un hombre caminando en actitud sospechosa.

El hombre iba con una mochila y fue observado en el momento exacto en donde lanzó un paquete hacia el interior de la cárcel. Luego, se subió rápidamente a un vehículo y huyó.

Policía de Canelones capturó a hombre que lanzó a la carcel paquete con drogas y 10 teléfonos. Fotos: Jefatura de Canelones.

Personal del INR solicitó apoyo a la Unidad PADO y lograron interceptarlo en la intersección de las calles Lavalleja y Uruguay. El detenido tiene 33 años y es poseedor de antecedentes penales. Ya está a disposición de la Fiscalía.

Al momento de inspeccionar el paquete lanzado al predio carcelario, las autoridades encontraron 10 teléfonos celulares, marihuana y cocaína.