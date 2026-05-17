Sergio Puglia, presidente de Pro Ópera: "Como sociedad tenemos que volver a tener memoria"

"Toda mi vida tuve una pasión enorme por la ópera”, dice Sergio Puglia. Entre grabaciones de Masterchef, su reality Los Puglia y nuevos proyectos digitales, el cocinero y comunicador acaba de asumir la presidencia de Pro Ópera, institución histórica que regresa tras 25 años de inactividad con el objetivo de relanzar el género en Uruguay.

La fundación, creada en 1985 y semillero de artistas locales como María José Siri, Carlo Ventre y Erwin Schrott, celebró hace pocas semanas su regreso a la actividad.

Puglia llegó a la ópera gracias a su abuela materna que lo llevaba a las temporadas del Solís y el Sodre. Luego comenzó a viajar. Así pudo escuchar por primera vez a José Carreras y Plácido Domingo, primero en Buenos Aires y luego en teatros de Río de Janeiro, Santiago de Chile, Nueva York, Londres y Roma.

“En la ópera de Roma viví algo que nunca me voy a olvidar. Fui a ver una ópera, fantástica, pero los cantantes eran muy malos, y por primera vez escuché que la platea le gritaba “cane” (perro) al tenor. Así es la pasión que genera la ópera, y tuve la suerte de poder ver esa etapa donde hubo grandes cantantes”, dice.

Sergio Puglia. Foto: Archivo. Foto: Captura de Canal 10

Al poco tiempo de su vuelta al país se fundó Pro Ópera, con Enrique Iglesias como presidente de honor, Antonio Soto y otras figuras vinculadas a la cultura y la lírica. La institución produjo puestas ambiciosas con directores y cantantes internacionales, pero también funcionó como plataforma para artistas uruguayos que luego desarrollaron carreras internacionales, como María José Siri y Erwin Schrott. “Esos muchachos jóvenes se foguearon haciendo elencos nacionales en Pro Ópera”, dice.

La fundación, que contó con “más de 2.000 socios”, además de óperas hizo musicales como María de Buenos Aires y Jesucristo Superstar. “Me afilié a esa manifestación y a ese disfrute permanente gracias al trabajo de esta fundación sin fines de lucro que tanto le aportó al país”, dice Puglia.

“Después se llamó al silencio, por distintas circunstancias”, dice sin querer entrar en el tema, “pero se necesitaba esa unión, esa cadena entre el poder público y la asociación, para poder seguir creciendo”.

Esa mezcla entre cultura popular y tradición lírica no parece incomodarlo. Al contrario: Puglia entiende su popularidad como una herramienta para acercar nuevos públicos a un género que todavía carga con cierta imagen elitista.

—¿Cómo llega a la presidencia de esta nueva etapa de Pro Ópera?

—Me convocó Antonio Soto que llevó adelante aquella etapa, y la de hoy también. Convocó a un grupo porque conoce nuestra pasión y nuestras ganas de trabajar. Hicimos una presentación donde dijimos “volvemos al candelero” con un trabajo que vamos a hacer paso a paso. Queremos recuperar la afiliación de toda la gente y vamos a convocar a nuevos socios. Esta vez se dieron las condiciones para que Pro Ópera produzca conjuntamente con el Sodre, L'elisir D'amore, que va a estar tres días en agosto, con una producción fantástica.

—¿Cómo se reconstruye una institución que estuvo 25 años inactiva?

—Vamos a empezar con una campaña de socios. Mientras tanto, The Ariel Foundation va a ser nuestro partner hasta recuperar la masa social que necesitamos. También queremos crear una tarjeta Pro Ópera con beneficios y descuentos, y estamos conversando con la intendencia para fortalecer una temporada lírica estable en Montevideo. Esperemos que la gente nos acompañe, porque esto es una patriada.

Sergio Puglia. Foto: Archivo. Foto: Captura Canal 10.

—¿Y cuál es la meta final?

—Es desmitificar que la ópera es para un grupo elitista. La ópera nace en la calle y de la calle. No digo que vuelva a la calle, pero el mundo ha hecho de la ópera una cosa exclusiva porque las ha metido en los grandes teatros. Eso no quiere decir que no podamos hacer un trabajo para que a esos grandes teatros llegue la gente. Tenemos que ser un catalizador para que la gente pueda acceder a esos grandes espectáculos, porque es un derecho humano el disfrute de las manifestaciones artísticas. Además, como sociedad tenemos que volver a tener memoria. No puede ser que digas José Soler, uno de los grandes tenores uruguayos que cantó en la Scala de Milán, y acá nadie sepa quién fue.

—Para eso se necesita un conocimiento que Pro Ópera puede dar.

—Antes de su fallecimiento, Antonio Lagatta Mazzeo, quien publicó libros sobre la ópera en el Uruguay, nos había donado toda su colección. Así que ahora Pro Ópera tiene un archivo excepcional, no solo sus libros e investigaciones, también material en video y DVD. Queremos desarrollar ciclos con expertos de la ópera para hablar y discutir, para empezar un ida y vuelta con el espectador, para que pueda aprender y mejorar los conocimientos para cuando se sienta a ver un espectáculo.

—¿Qué puede adelantar de ese L'elisir D'amore?

—La acción se traslada al Uruguay y todo se desarrolla en una estancia. Entonces los protagonistas son el gauchito, el peón de campo y la hija del estanciero. El vestuario se diseñó en el exterior y lo están haciendo los talleres del Sodre, como también la escenografía.

—Decía que la ópera es un arte popular, y usted también es popular. Incluso tiene un reality en Youtube con su día a día.

—Yo me divierto mucho. El otro día me dijo un amigo: ¿te diste cuenta de que la única faceta que me habían mostrado era el Puglia cotidiano, el de todos los días? No me había dado cuenta, porque el Puglia de Masterchef, el de Puglia Invita, el de los magazines en Canal 5 y en el 10, el de Polémica, es siempre Puglia. Lo que nunca había abierto era el día a día. Y el director creativo de Universo Puglia junto a Horacio (Correa, su esposo), me hablaron tanto de hacer un reality, de hacer el canal de YouTube, que dije, “bueno, hagámoslo”.

—¿No tuvo ningún reparo?

—Lo que sí, les dije: “nadie me va a decir qué es lo que tengo que decir y hacer”. Esto es jugar con el nuevo sistema de la comunicación: el streaming, donde a pesar de estar grabado, hay que hacerlo naturalmente. Pasa es que no pude empezar con el streaming en vivo porque desde enero estoy grabando Masterchef. La otra semana termino las grabaciones, y a partir de junio o julio voy a poder empezar a hacer el streaming en vivo, en casa. Yo me divierto mucho, esa es la verdad. Y en cuatro meses tenemos 5.000 suscriptores en Youtube. Ya les dije que quiero llegar a los 10.000. Era un riesgo, pero también tengo que reconocer que es maravilloso.