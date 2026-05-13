Puglia habló de su salud y reveló un dato curioso que le dijeron los médicos: "No pueden entender cómo..."

Luego del delicado quebranto de salud que sufrió en agosto de 2025 y que lo mantuvo internado por una trombosis pulmonar, Sergio Puglia volvió a referirse a su estado actual y llevó tranquilidad a sus seguidores con una actualización más que alentadora.

La puesta a punto llegó en un nuevo episodio de Los Puglia, el reality donde comparte su intimidad junto a su esposo Horacio Correa y muestra escenas cotidianas de su vida entre Montevideo y Punta del Este.

El capítulo arrancó con una salida al cine para ver El diablo viste a la moda 2. La pareja eligió la sala VIP, aunque la experiencia no terminó siendo tan exclusiva como imaginaban. “No hay ni sushi ni Baipa. Entonces, ¿a qué venimos?”, protestó Puglia con humor.

Más adelante, mientras repasaba su intensa agenda laboral —que incluyó grabaciones de MasterChef Uruguay (Canal 10) y un viaje de varios días a Salto— una seguidora le comentó que debía cuidarse más porque “ya no estaba para esos trotes”. La frase hizo reaccionar al chef y conductor.

“¿Por qué no estoy para esos trotes?”, respondió entre sorprendido y divertido. Entonces aprovechó para llevar tranquilidad y contar que recientemente se realizó chequeos generales cuyos resultados fueron mejores de lo esperado.

“Estoy 0 KM. Los médicos no pueden entender cómo no tengo ni colesterol, ni exceso de azúcar. No tengo ningún problema en los pulmones, ni en la espalda. No tengo nada”, aseguró.

Sergio Puglia y Horacio Correa mirando la tele en el reality. Foto: captura de pantalla de Youtube

Puglia explicó que el único inconveniente que sigue arrastrando es “la bendita ciática”, un problema que debe controlar y que incluso fue el puntapié inicial del cuadro que derivó en su internación el año pasado.

“Ahora, con las grabaciones, no he ido a hacer gimnasia. Termino el 28 de mayo y empiezo tres veces por semana”, adelantó.

Además, reveló un dato que le dio su médico personal, Martín Lombardero, luego de realizarle estudios de medicina nuclear. “Me dijo que tengo un corazón para 40 años más”, contó con entusiasmo.

Durante la charla, el camarógrafo del ciclo —apodado “El Ruso”— comentó que muchas personas se inquietan cuando lo ven alterarse o levantar la voz en cámara. Puglia, fiel a su estilo teatral, desdramatizó enseguida la situación. “Puro teatro. Es todo paso de comedia”, lanzó entre risas. Luego explicó que esa personalidad intensa y expresiva la heredó de su abuela paterna, con quien tenía un vínculo muy especial. “Nos parecemos mucho”, aseguró.

La salud de Sergio Puglia fue noticia a mediados de agosto de 2025, cuando debió ser internado de urgencia tras sufrir una trombosis pulmonar causada por coágulos que se originaron a partir de un problema en el nervio ciático.

El cuadro llegó a ser delicado y obligó a una recuperación extensa, con anticoagulantes, fisioterapia y rehabilitación muscular. “Estuvo brava, pero por lo menos la puedo contar”, había dicho en ese momento. Hoy, varios meses después, asegura sentirse pleno y con energía renovada.