La escapada romántica de dos periodistas de "Subrayado" a Colombia: playas, aguas cálidas y sierras nevadas

Entre móviles en vivo, notas a contrarreloj y cafés recalentados, el trabajo también puede convertirse en el lugar menos pensado para encontrar el amor. Pasa en oficinas, hospitales y, claro, también en los canales de televisión, donde las rutinas intensas terminan creando vínculos que van mucho más allá de lo profesional. Porque cuando se comparten madrugadas, coberturas eternas y la adrenalina del vivo, a veces la química deja de ser solamente laboral.

En Subrayado de Canal 10 ocurrió justamente eso con dos de sus integrantes, que entre notas, reuniones y jornadas agotadoras encontraron algo más importante que una primicia: una historia en común. Desde entonces, Paola Botti y Guillermo Lorenzo no han ocultado su amor. Ella, conductora del informativo y del magazine Arriba gente, bromea en vivo, le ha dicho que regrese temprano para cenar juntos y hasta le pidió un beso al aire, mientras que el periodista que cubre noticias policiales responde con humor.

Esta semana, ambos periodistas se fueron en una escapada romántica hasta Santa Marta, Colombia, desde donde han publicado mensajes y fotos de sus paradisíacas vacaciones en ese país.

Guillermo Lorenzo y Paola Botti. Foto: Archivo. LEO MAINE

"Santa Marta, al norte de Colombia", escribió Botti en Instagram junto a un carrete de fotos. "Ciudad costera, de noches cantadas en el barrio histórico, de grandes jarras de cerveza que le hacen sombra al resto del Caribe de botellitas de 330 ml- de las que tanto se queja Guillermo Lorenzo- de playas tranquilas, de aguas cálidas y sierras nevadas que todavía no vimos. Santa Marta, costa rodeada de cerros y aterrizajes de maniobras bruscas en pistas cortas que casi casi desembocan en el mar.", agregó en la publicación.

Junto a varias fotos, Lorenzo también dejó un mensaje en Instagram sobre el viaje: "Playa Bahía Concha- Con sombrero paysa, pero en Santa Marta. Allá dentro del Parque Tayrona en una playa donde el cerro abraza al mar y lo protege de las edificaciones artificiales. En una de las fotos Paola Botti entregándose a la brisa del lugar", escribió.