Entre rimas y TV: periodista de "Subrayado" sorprendió con su faceta de payador y hasta pidió nota en Sábado Show

La cobertura en vivo desde la Criolla del Prado tuvo un momento sorpresivo cuando el periodista Martín Abreu dejó por un rato el rol informativo para animarse a la improvisación, en un cruce de rimas junto al payador experimentado Uberfil Concepción. El móvil de Subrayado se transformó así en un pequeño escenario donde la tradición gauchesca se mezcló con el humor televisivo.

Desde estudios, Danilo Tegaldo y Paola Botti ya anticipaban lo que vendría, destacando las habilidades del movilero para la rima gauchesca. “Payador, si los hay, el señor Abreu”, bromearon, antes de que el periodista presentara a un referente del ruedo y la guitarra.

Uberfil Concepción, con 80 años y una vida entre Uruguay y Argentina, explicó que el arte de la payada “se nace”, reivindicando la tradición frente a las nuevas formas de enseñanza. Pero el momento más celebrado llegó cuando invitó a Abreu a improvisar.

Lejos de esquivar el desafío, el periodista aceptó y respondió con métrica: "Usted perdóneme, payador y disculpe si es una ofensa / Yo sé que mi trabajo acá es cumplir el rol de prensa", fue su primera rima entonada.

Luego de un contrapunto con el payador, Abreu prosiguió: "Me dejó sin palabra, hermano, yo solo quería ponerle un toquecito de flow /En realidad, para ser sincero, quería ser como Nico Vigliola y salir en Sábado Show", cantó en referencia a la entrevista que su compañero del noticiero ofreció para la revista el sábado pasado.

El comentario desató la complicidad en el estudio. Tegaldo y Botti celebraron los atributos de Abreu para la payada y el conductor añadió: "El que quedó contento fue Nico Vigliola".