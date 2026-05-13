Eunice Castro reveló qué les pide a los hombres que le escriben por redes y sorprendió a todos

Eunice Castro fue una de las invitadas de Algo que decir (Teledoce) junto a Gastón "Tonga" Reyno, Laura Alonsopérez y Luciana Casus para hablar de su paso por ¿Quién es la máscara? (Canal 12), donde se escondía detrás del personaje de Bambi. Allí definió la experiencia como un “descubrimiento total” y aseguró que le permitió explorar una faceta artística distinta.

“Pude desarrollar otra parte mía, como la de cantante. No me imaginaba algo tan lindo y tan profesional como fue”, comentó la modelo y comunicadora, que además contó que tras revelarse su identidad recibió una catarata de mensajes. “Me explotó el teléfono. Me escribieron hasta cartas y eso es súper gratificante”, expresó.

Sin embargo, el momento más descontracturado de la charla llegó durante la sección "El gusto es mío", cuando el conductor Pablo Fabregat le preguntó entre risas por qué tenía “tan cerrado el corazón para el tiroteo en redes sociales”.

“¿No hay forma de habilitar un dragón desde ahí?”, lanzó el conductor, en alusión a las antiguas formas de llamar a los pretendientes. Eunice siguió el juego a las risas y aclaró su situación sentimental: “No estoy con dragoncito ni nada, pero me es muy difícil en las redes sociales”.

Fabregat la definió como “vieja escuela” y la actriz admitió que, aunque hoy está algo más abierta que antes y hasta se animó a alguna charla, sigue desconfiando de los vínculos virtuales. "Me es muy difícil conocer a alguien porque como que no confío. Prefiero el cara a cara", comentó.

También confesó que nunca le funcionaron las clásicas citas a ciegas organizadas por amigos. “Todo falló”, resumió entre risas. Dijo que tampoco suele salir mucho así que las opciones para conocer a alguien se limitan mucho: “No sé, en el almacén, en el supermercado o en la sociedad”, bromeó.

Laura Lasus sugirió el gimnasio como posible lugar para encontrar pareja, aunque Eunice explicó que dejó de ir porque retomó las clases de danza. “Algún hombre en la vuelta hay, ¿no?”, insistió el conductor. “Hay alguno, pero pocos”, respondió divertida.

Eunice Castro junto al equipo de "¿Quién es la máscara?". Foto: @lamascarauy

La charla derivó entonces en cómo maneja los mensajes privados que recibe en redes sociales. Ante la consulta de qué hace si alguien le parece interesante, Eunice sorprendió con una particular confesión.

“He contestado. Pero tenés que pedir todo. He pedido cédula, a ver si no me están mintiendo”, reveló entre carcajadas.

Cuando le preguntaron si alguna vez la habían embaucado, aclaró que no, aunque insistió en que le cuesta confiar porque muchas veces las personas no coinciden con lo que muestran en Instagram.

"Me es muy difícil. Tiene que ser alguien que ya conozca. El que te habla por las redes, vos vas y la cara a veces no coincide o no tiene nada en Instagram. Entonces saben todo de vos y vos no sabes nada. ¿Cómo te abrís ahí? Imposible", reflexionó.

Antes de cerrar, dejó una frase que desató la risa en el estudio: “Las personas deberían venir con un CV”.