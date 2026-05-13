Cami Rajchman estalló contra quienes la acusan de vivir del dinero de sus padres: "Les molesta que..."

Cami Rajchman volvió a sacudir el avispero de las redes sociales con un nuevo descargo. En esta oportunidad se hartó de las críticas y de los comentarios que aseguran que vive del apoyo financiero de sus padres, y decidió dedicarles un contundente mensaje.

El intercambio comenzó cuando Cami compartió con sus seguidores parte del proceso de su mudanza y crecimiento personal. Sin embargo, la respuesta de una usuaria, quien sugirió que sus padres le pagan "todo o gran parte", disparó una profunda reflexión de la comunicadora.

A través de sus historias en Instagram, Rajchman cuestionó la liviandad con la que se opina sobre su vida económica: "¿Por qué inventan? ¿De dónde sacan tanta propiedad para hablar de mi vida económica?". Y reveló que recibe "a diario" mensajes de usuarios que afirman que sus padres le "pagan la vida". "No tienen idea", les contestó, "a esta altura concluyo que a estas personas les molesta ver que hay otras personas que pueden vivir por sí mismos".

La comunicadora aseguró que no necesitó de su familia, ni de ninguna otra persona, para costear su alquiler o la compra de su casa: "Me lo gané. La vida me dio oportunidades que yo agarré fuerte y con mi trabajo y mis propias posibilidades, llegué a donde quería". Aun así, aclaró que sus palabras no buscan alardear, sino reivindicarse como un individuo "independiente" que celebra sus propios éxitos.

El descargo de Cami Rajchman. Foto: @camilaraj

En una segunda placa, Cami enfatizó que sus metas son fruto de su propio trabajo y expresó su malestar ante la mirada ajena que intenta restarle mérito a su esfuerzo: "Me da bronca que cada cosa que logro siempre viene acompañada de 'ah qué fácil con padres que bla, bla bla".

También profundizó en el vínculo con sus padres, a quienes definió como su "norte" y fuente constante de consejos y afecto. Con un toque de humor, detalló cuáles fueron los verdaderos aportes de su familia en esta nueva etapa: una cafetera, una Thermomix y artículos básicos de limpieza. Incluso bromeó con haber "robado" algunos cubiertos de la casa de sus padres porque "tenían muchos y yo no quería pagar al pedo unos nuevos".

El descargo de Cami Rajchman. Foto: @camilaraj

Finalmente, en una tercera placa hizo un llamado a la empatía y a celebrar los logros ajenos en lugar de caer en la crítica constante. "Pongámonos contentos por los logros ajenos en vez de criticar y seguro que el mundo se convertiría en un lugar más ameno", reflexionó. Finalmente consideró que, incluso si alguien recibiera ayuda económica o herencias, no debería ser motivo de juicio, ya que "nadie jode a nadie y nadie va a tener más o menos por mucho que tenga el otro".