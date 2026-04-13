Santiago Urrutia y Andrés Ojeda se subieron juntos al escenario de un multitudinario festival: "Me da vergüenza"
El deportista y el político formaron parte del Festival del Olimar y fueron invitados a subir al escenario desde donde saludaron al público. Un video compartido en redes registró el particular momento.
Santiago Urrutia y Andrés Ojeda protagonizaron uno de los momentos más comentados del reciente Festival del Olimar. El piloto internacional y el senador del Partido Colorado fueron invitados a subir al escenario para saludar al público, y el primero no pudo disimular su sorpresa.
Todo ocurrió justo después del show de Rombai, y no fue casualidad: tanto Urrutia como Ojeda tienen un estrecho vínculo con su líder, Fer Vázquez. El piloto mantiene una amistad de años con el músico, mientras que el abogado y excandidato a la presidencia lo representó en sus conflictos judiciales con Agustín Casanova y los productores de Márama.
Finalizada la actuación, la conductora del evento dio paso a los invitados. Ojeda tomó primero la palabra para saludar a la gestión local y reconocer el trabajo del artista que lo antecedió. "Muchas gracias, Treinta y Tres. Gracias, Mario (Silvera, el intendente), por recibirnos. Felicitaciones, Fernando. Los dejo con la voz de nuestro piloto estrella, Santiago Urrutia", expresó, tal como quedó registrado en el video del dirigente colorado Claudio Aguilar.
Acostumbrado a la exposición, pero no a ese tipo de escenario, Urrutia no pudo ocultar cierta incomodidad frente a una multitud de decenas de miles de personas. "Muchas gracias. Es la primera vez que vengo a Treinta y Tres. Es un placer estar en la fiesta. Nos recibieron de la mejor manera. Me da mucha vergüenza esto, pero les quiero agradecer a todos. Felicitaciones por la fiesta, es tremendo festival", dijo. Antes de bajar del escenario aclaró que se trataba de su debut en el evento y se despidió con la promesa de volver.
Más allá de la anécdota sobre el escenario, la jornada estuvo marcada por una grilla que incluyó a Mathías Valdez, La Penúltima, The La Planta y Luck Ra. Con este último, precisamente, se vio a Ojeda interactuando detrás de escena: el senador aprovechó la oportunidad para pedirle un saludo en video dedicado a sus sobrinos. El referente de cuarteto aceptó encantado y el dirigente político pudo cerrar así una noche insuperable.
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