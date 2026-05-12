Tonga Reyno reveló que es vecino de Luis Suárez en Miami y la insólita historia detrás de una invitación fallida

Luis Suárez apareció de forma inesperada en una divertida anécdota que contó Gastón "Tonga" Reyno durante su visita a Que te parió (Ola Stream), donde fue invitado para promocionar la primera pelea en Sudamérica de BKFC (Bare Knuckle Fighting Championship), que lo tendrá como protagonista el próximo 25 de julio en el Antel Arena.

En el mano a mano, el deportista uruguayo de 39 años repasó distintos momentos de su vida en Estados Unidos y reveló que actualmente vive muy cerca del estadio de Inter Miami.

“Soy vecino de los uruguayos Luis Suárez y Maxi ‘Peluca’ Falcón”, contó entre risas.

Antes había relatado cómo fue su desembarco en Norteamérica. Explicó que llegó primero a Carolina del Norte gracias al taekwondo y que tras ganar el Mundial de 2010 obtuvo una visa especial. “Te dan el título de ciudadano honorable de la ciudad donde se desarrolló”, recordó.

Más adelante se mudó a Kansas City para enfocarse en MMA y luego pasó una etapa en San Diego que definió como “la más divertida” de su juventud. Finalmente, en 2020 se instaló en Miami cuando comenzó a trabajar en ESPN. Allí conoció a su actual esposa y formó una familia.

Sobre su vínculo con los futbolistas uruguayos que juegan en Inter Miami, contó que suele cruzarse seguido con Falcón y lo definió como “un crack”. Incluso bromeó con que el zaguero “se lleva todos los paquetes de yerba del supermercado”.

La charla derivó luego hacia El Bananero, el popular creador de contenido uruguayo radicado en Estados Unidos que se convirtió en fenómeno de internet gracias a sus videos de humor irreverente y doblajes paródicos, con enorme popularidad en toda Latinoamérica.

Tonga confesó que todavía no lo conoce personalmente, aunque le encantaría. “Nunca lo vi. Te quiero conocer. Capaz que somos vecinos”, lanzó. Entonces contó una anécdota que mezcla a Suárez, Peluca Falcón y al propio Bananero.

Luis Suárez celebra su gol para Inter Miami. Foto: Inter Miami.

Según relató, para una pelea anterior había pedido dos entradas especiales pensando en invitar a las figuras uruguayas del Inter Miami. “Dije: ‘Va el Luis’. Ya le había mandado mensaje, y también al Peluca”, comentó. Sin embargo, los planes cambiaron porque el equipo debía disputar una final al día siguiente del combate. “Mi pelea fue el viernes y la final era al otro día”, explicó.

Tonga igualmente asistió al encuentro y disfrutó del título conseguido por el equipo de Miami. “Los vi campeones. Estaba Rafa Cotelo e Iñaki Abadie. Justo me tocó sentarme al lado de ellos”, recordó.

Con las entradas libres, empezó a pensar a quién podía invitar. “Dije: ‘Ahora tengo que buscar un famoso uruguayo para justificar la entrada’. Pensé en El Bananero, pero no tenía el contacto”, relató.

Así fue que aprovechó el espacio para mandarle un mensaje público y llenarlo de elogios. “Como uruguayo, te nombran tres futbolistas y el cuarto es El Bananero”, aseguró. Incluso confesó cierto "celo" luego de ver días atrás un video del creador de contenido compartiendo un asado con el streamer argentino Luquita Rodríguez. “Lo pasó a buscar por la casa, fueron al supermercado, hicieron un asado… Yo lo miraba con mucha envidia. Es mi compatriota, ¿cómo puede ser que no me haga un asado?”, cerró entre risas.