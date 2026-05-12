La historia de amor, deporte y playa de Damián Herrera y la "artista tropical" Camila Abba

El periodista uruguayo Damián Herrera atraviesa un presente muy distinto al que tenía hace algunos años en la televisión uruguaya. Instalado desde comienzos de año en las playas de Pipa, en el estado brasileño de Río Grande do Norte, el comunicador encontró allí no solo un nuevo estilo de vida, sino también el amor junto a la artista argentina Camila Abba.

La pareja se conoció hace tres años en el balneario brasileño y desde entonces construyó una historia que, según muestran en redes sociales, atraviesa uno de sus mejores momentos. Este lunes, en ocasión del cumpleaños de Abba, Herrera le dedicó un romántico mensaje en Instagram.

“Feliz cumple, mi amor”, escribió el periodista al compartir una fotografía de ambos disfrutando de la playa.

Damián Herrera y Camila Abba.

Herrera, de 45 años, decidió instalarse definitivamente en Pipa luego de una salida difícil de Telemundo, el informativo de Canal 12 en el que trabajó durante 15 años. Según contó en distintas entrevistas, llegó a Brasil con la idea de quedarse apenas un mes, pero terminó encontrando allí una nueva rutina vinculada al deporte, el mar y una vida más relajada.

Además de continuar ligado al periodismo deportivo mediante su canal de YouTube “Damián y la pelota”, donde realiza análisis y comentarios sobre el fútbol uruguayo, el comunicador dedica buena parte de su tiempo a actividades como el futvoley y la altinha, dos disciplinas muy populares en las playas brasileñas.

Por su parte, Abba desarrolla su carrera artística en Pipa como muralista y creadora visual. La argentina define su trabajo como parte de una cultura de “arte tropical autoral” y ha participado en diversas intervenciones artísticas tanto en espacios públicos como privados del balneario.

La historia de ambos se consolidó en Brasil, un destino que terminó convirtiéndose en hogar para el periodista uruguayo tras una salida compleja de la televisión abierta. En una entrevista con Sábado Show, Herrera había reconocido su malestar durante los últimos años en Telemundo.

“Yo no estaba cómodo desde hacía muchos años. No tenía oportunidades de crecimiento; no porque no existieran, sino porque claramente se las daban a otros”, expresó en aquella oportunidad.

Hoy, lejos de los estudios de televisión y más cerca del mar, Herrera mantiene su vínculo con el periodismo a través de plataformas digitales, mientras comparte en redes sociales parte de su nueva vida junto a Camila Abba en las playas del nordeste brasileño.