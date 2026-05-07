“Con los 40 años que tiene”: Kesman opinó sobre el arrepentimiento de Luis Suárez y fue contundente

Las últimas declaraciones de Luis Suárez sobre su salida de la selección uruguaya, el arrepentimiento por ciertos dichos y la posibilidad de volver a vestir la casaca celeste generaron fuerte repercusión a nivel local e internacional. Y en la noche del miércoles, Alberto Kesman se expresó al respecto durante la transmisión de Radio Universal previa al encuentro entre Nacional y Deportes Tolima por Copa Libertadores.

El histórico relator habló junto a Claudio Veiga sobre el presente del delantero del Inter Miami y el arrepentimiento que, según entiende, siente hoy el máximo goleador de la selección uruguaya tras haberse retirado de la Celeste, hoy dirigida por Marcelo Bielsa.

“Después de salir de la selección, muchos dicen: ‘No debería haber hablado’. Bueno, cada uno responde con sus sentimientos y el dolor que pueda tener por tener que irse”, reflexionó Kesman al comienzo de su análisis.

Para la también figura de Telemundo, hoy Suárez “nota un arrepentimiento” porque le gustaría despedirse jugando un Mundial en Estados Unidos, país donde todavía continúa en actividad profesional.

“Hay quienes piensan, y yo respeto muchísimo, que ya no está más, que se fue y está afuera. Hay quienes piensan que si viene también ocasionaría un movimiento entre los propios jugadores que están esperando su oportunidad”, comentó.

Sin embargo, dejó clara su postura sobre una eventual convocatoria del delantero de 39 años a la Copa del Mundo. “Con los 40 años que tiene, si el técnico trae 26, lo pongo entre los 26”, aseguró.

Kesman aclaró además que no imagina a Suárez como titular, pero sí como una pieza importante para momentos puntuales o definitorios en ciertos encuentros.

“Si mañana te necesito diez minutos finales de un partido porque me está costando ganar... Para mí es un jugador que tiene movimiento como para ocasionar un problema favorable a la selección uruguaya”, sostuvo.

Y agregó: “Tiene una carrera de goleador, sabe dónde colocarse en una pelota que va al área y se lleva la marca de dos jugadores. Eso es muy importante”.

El relator insistió en que no pretende “pedir” futbolistas para la selección dirigida por Marcelo Bielsa, aunque reconoció que, si dependiera de él, lo incluiría en la lista mundialista. “Es un goleador y una mano nos puede dar faltando 15 minutos. Nos falta gol, tenemos que ganar, vamos a ponerlo porque se lleva dos, define bien”, resumió.

Claudio Veiga coincidió con su compañero y respaldó la idea. “Lo llevo, primero por experiencia y porque es capaz de arrastrar marca. Perfectamente puede asistir, por algo tiene más de 300 asistencias”, señaló.