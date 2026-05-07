"Tarjeta roja" en "Buscadores": un histórico integrante deja el programa y rompe el silencio

El sociólogo y analista político Esteban Perroni confirmó el final de su ciclo en Buscadores, el programa de debate de VTV y Canal 5 donde encabezaba desde 2019 la columna semanal Data media de análisis político. La última participación fue en marzo pero luego, en diálogo con el conductor y responsable del programa Sergio Gorzy, quedó pendiente la continuidad del espacio a una reunión que nunca se concretó.

El espacio era de los más convocantes del programa diario de mayor permanencia de la TV. “Estoy desde 2019. Este año arranqué en marzo y abruptamente se terminó”, dijo Perroni en diálogo con El País.

Respecto a los motivos, el analista sostuvo que su salida puede interpretarse como una decisión compartida: “Hubo una tarjeta roja que por un lado me sacaron y por otro me saqué yo mismo. En el actual formato de Buscadores no quería seguir"; dijo, mostrándose crítico con la dinámica más reciente del programa.

La columna Data Media comenzó durante la campaña electoral de 2019 con el objetivo de construir una “media electoral” entre distintas consultoras y mitigar errores metodológicos. Con el tiempo derivó en un espacio de análisis político semanal que, según Perroni, se convirtió en “el sector más mirado dentro de Buscadores”, especialmente por las reproducciones en YouTube.

Sergio Gorzy - Programa Buscadores en los estudios de VTV en Montevideo, ND 20240416, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

“Yo siempre me negué a ser panelista. No soy periodista ni panelista, soy analista político a partir de mi condición de sociólogo”, explicó. Durante los últimos tres años el espacio salía los lunes, al inicio de la semana política.

Sobre el final de su participación, Perroni aseguró que comenzó a sentir que el formato del programa ya no tenía lugar para el tipo de análisis que pretendía desarrollar. “No quiero volver a este formato de programa. Sentí que me transformaba en una bolsa negra aislada. Los panelistas no opinaban después de mis columnas y eso televisivamente es malo”, sostuvo.

El analista también deslizó críticas hacia la línea editorial del ciclo, especialmente a raíz de la cobertura vinculada al conflicto internacional entre Estados Unidos, Israel e Irán. “Sentí que no podía hablar libremente del tema”, afirmó. Según contó, el punto de quiebre llegó tras una columna emitida el 2 de marzo, cuando cuestionó al presidente Yamandú Orsi por no advertir sobre el impacto global de la escalada bélica.

“Me di cuenta de que mis columnas, para ser sensatas conmigo, tenían que hablar de ese tema. Y por razones obvias no podía hacerlo”, señaló.

Perroni aclaró que nunca recibió una prohibición explícita, aunque reconoció que “siempre hay censura en un medio” porque “todo programa tiene una línea editorial”. En ese sentido, dijo comprender la posición del conductor Sergio Gorzy.

“No me llama la atención el silencio de Gorzy, lo entiendo. Lo que sí me llama poderosamente la atención es el silencio de VTV y sobre todo el de Canal 5”, expresó respecto al final de su etapa en Buscadores.

El sociólogo también respondió a quienes lo identifican políticamente con la izquierda. “Muchos intentaron identificarme con el Frente Amplio, pero mis columnas siempre fueron libres. Critiqué abusos de poder, dobles discursos y errores de todos los sectores”, afirmó.

