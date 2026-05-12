Llamativa ausencia de Juan Carlos Scelza en el partido de Peñarol - Cerro Largo: ¿qué le pasó al comentarista?

La ausencia de Juan Carlos Scelza en la transmisión de Cerro Largo-Peñarol por la última fecha del Torneo Apertura llamó la atención de los televidentes y tuvo una explicación de salud. El histórico comentarista de Tenfield sufrió un accidente doméstico el pasado fin de semana y debió bajar momentáneamente su ritmo de trabajo mientras atraviesa la recuperación.

La información fue dada a conocer en el programa Hacemos lo que podemos, de Undertake Media, donde el periodista Richard Galeano contó detalles del episodio que afectó al comunicador. Según relató, Scelza trastabilló en el baño de su casa y cayó sobre el lado derecho del cuerpo, lo que le provocó un fuerte dolor. Tras concurrir a un centro asistencial y realizarse estudios, los médicos confirmaron la fractura de cuatro costillas: la sexta, séptima, octava y novena.

Juan Carlos Scelza

“Cuando fue al hospital le dijeron que tiene la sexta, la séptima, la octava y la novena costilla rota. Cuatro costillas rotas”, expresó Galeano.

Pese a la lesión, el comentarista continuó trabajando durante el fin de semana y procura mantenerse activo, aunque deberá guardar reposo y seguir un proceso de rehabilitación. De acuerdo al relato compartido en el programa, una de las mayores dificultades que enfrenta actualmente es poder dormir debido al dolor provocado por las fracturas.

La situación obligó a que Scelza no estuviera presente en el cierre del Apertura, aunque el periodista ya tiene la mira puesta en el gran desafío profesional de los próximos meses: la cobertura del Mundial que comenzará en junio en Estados Unidos, México y Canadá.

El comunicador, que semanas atrás inició una nueva etapa radial al frente del programa Fanáticos en Radio Rural, planea intensificar la recuperación para poder llegar en condiciones al viaje previsto para el próximo 8 de junio. La cobertura internacional será realizada para VTV y también para Fanáticos.