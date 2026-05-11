Baja inesperada en Tenfield: uno de los relatores principales deja la empresa y así lo anunció

La salida de Diego Miranda de Tenfield sacudió este lunes el ambiente del periodismo deportivo uruguayo. El relator, una de las principales voces de las transmisiones de fútbol de la empresa, anunció el cierre de su ciclo tras 15 años de trabajo y aseguró que la desvinculación se produjo “en excelentes términos”.

Miranda relató este domingo la victoria de Nacional ante Cerro y en el cierre de la transmisión comunicó la noticia: "Este ha sido mi último partido en Tenfield", dijo para luego agradecer a autoridades de empresa, a compañeros y al público. El comentarista Juan Carlos Scelza le deseó lo mejor en lo que venga: "Capacidad sobra", le djio.

A través de sus redes sociales, Miranda comunicó la noticia con un mensaje de agradecimiento hacia las autoridades y sus compañeros de trabajo, además de adelantar que ya se prepara para nuevos proyectos profesionales.

Después de quince años en los que demostró su sencillez como compañero y una calidad técnica extraordinaria como profesional, Diego Miranda nos deja. Y lo hace con estas palabras de agradecimiento, y con un grito compartido cuya emoción no nos es ajena: "¡Aguante Tenfield!".… pic.twitter.com/vxZyKSuAlz — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) May 11, 2026

“Acabo de cerrar mi etapa en Tenfield. Me voy en excelentes términos con la empresa que me abrió las puertas en 2011, me dio la posibilidad de relatar fútbol en televisión y me ayudó a crecer en los medios de comunicación. Estaré siempre agradecido a las autoridades y a mis grandes compañeros por el camino transitado durante 15 años. Se vienen nuevos desafíos”, escribió el periodista.

Acabo de cerrar mi etapa en Tenfield.



Me voy en excelentes términos con la empresa que me abrió las puertas en 2011, me dio la posibilidad de relatar fútbol en televisión y me ayudó a crecer en los medios de comunicación.



Estaré siempre agradecido a las autoridades y a mis… pic.twitter.com/8ixwqWzmfz — Diego Miranda (@diegomiranda07) May 11, 2026

La publicación generó sorpresa entre seguidores y colegas, que rápidamente reaccionaron con mensajes de apoyo y reconocimiento al trabajo del relator.

“Un placer haber compartido transmisiones Diego... lo mejor para vos!”, comentó el periodista Jorge Muñoz.

Por su parte, Pablo Karslian escribió: “Arriba Diego!!! Lo mejor está por venir!!!”, mientras que Alejandro Figueredo expresó: “Éxitos Diego! Lo mejor en lo que viene!”.

Miranda integraba desde hace años el grupo principal de relatores de Tenfield y alternaba junto a Diego Jokas las transmisiones de los partidos de Nacional y Peñarol. Habitualmente conformaba dupla periodística con Juan Carlos Scelza, esquema que también se trasladó al actual modelo de transmisiones del fútbol uruguayo vía streaming, luego de que Tenfield obtuviera esos derechos en la reciente licitación.

La salida de Miranda marca el final de una etapa para una de las voces más reconocidas de las emisiones deportivas de la empresa, mientras en el ambiente ya comienzan las especulaciones sobre cuál será su próximo destino profesional.

Miranda es también parte de Carve Deportiva donde conduce junto a Daniel Richard el programa Fuera de juego. Además, integra con frecuencia en el panel o la conducción de Punto penal, en Canal 10.