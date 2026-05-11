Martín Sarthou reveló qué propuesta de Canal 10 rechazó dos veces y habló de su pasado con Eunice Castro

En un interesante mano a mano con Richard Galeano en Hacemos lo que podemos, Martín Sarthou repasó distintos aspectos de su presente profesional y personal: desde su salida de los medios tradicionales y su experiencia en Nacional y UPM, hasta la política internacional, las críticas a los informativos y un curioso ida y vuelta sobre su pasado con Eunice Castro.

El periodista contó cómo se dio su desembarco en Nacional tras el llamado de José Decurnex, a quien no conocía personalmente pero sí sabía de su proyecto de tesis de la licenciatura en gestión deportiva. “Me invitó a participar de la campaña que lo llevó a la presidencia en 2018 y a plasmar el proyecto que había hecho en el club. No lo dudé, era un desafío que buscaba”, señaló.

Luego llegó su etapa en UPM, donde estuvo al frente de la comunicación corporativa durante dos años y medio. Esa experiencia implicó instalarse buena parte del tiempo en Fray Bentos, algo que terminó desgastándolo en lo personal por la distancia con su pareja, Victoria Zangaro.

"Soy muy familiero, con Victoria somos muy compañeros y fue un período muy raro. El desgaste fue familiar, porque laboralmente no tengo nada que decir", explicó.

Tras renunciar en 2025, decidió enfocarse en la docencia y en un proyecto propio relacionado a las relaciones internacionales, disciplina en la que se formó. Así nació Liminal, una propuesta multimedia integrada por newsletter, podcast y streaming.

En otro tramo de la charla, Sarthou reveló que mientras trabajaba en Nacional recibió distintas propuestas televisivas, aunque eligió mantener un perfil bajo. Entre ellas, una oferta concreta de Canal 10.

“Para MasterChef Celebrity me llamaron dos años seguidos”, contó. Y explicó por qué decidió rechazarla: “Nacional después perdía 2-0 y al otro día aparecía yo haciendo ravioles y la gente me mataba. Había una situación de exposición y tenía que imponerme determinados límites”.

También habló de los medios uruguayos y cuestionó el abordaje informativo sobre algunos conflictos internacionales. Aunque aclaró que no le quedaba cómodo hablar de colegas, expresó: “A mí me parecen más noticieros que informativos. Y como noticieros están haciendo bien su trabajo: me dan las noticias. Me informo por otro lado”.

Martín Sarthou en una entrega de los Premios Iris, del diario El País. Foto: Brian HC

¿Qué dijo Martín Sarthou sobre Eunice Castro?

Sobre el final de la entrevista apareció un tema inesperado: su antigua relación con Eunice Castro y aquellos años donde ambos eran figuras mediáticas habituales.

Galeano le preguntó si borraría de su vida las imágenes que todavía circulan de esa etapa, incluso algunas vinculadas a Showmatch. Sarthou primero negó entre risas haber aparecido en el reality de Marcelo Tinelli, y hasta desafió al conductor a encontrar registros. “Si los encontrás, pago un asado”, bromeó.

Luego, ya más serio, dejó clara su postura sobre ese período de exposición mediática. “No elimino nada. Todo lo que hice fue un aprendizaje con aciertos y errores”, afirmó.

Y relativizó el tema con una reflexión sobre el paso del tiempo: “Me estás hablando de hace más de 20 años. Fue una etapa de mi vida que cuando repaso, no es que no la tenga en cuenta, todo es un camino de elecciones y decisiones mías, pero me parece tan menor", se sinceró.

Y cerró: "Hace 16 años que estoy con el amor de mi vida. Hablame de mi novia de la escuela. Salí con una compañera de laburo en una época y me vieron, me sacaron una foto. Ya está”.