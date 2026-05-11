Bombazo en el Carnaval 2027: un exVideomatch se suma a Momosapiens para celebrar los 35 años del conjunto

Al inesperado regreso de Petru Valensky al Carnaval 2027 de la mano de Momosapiens, después de cuatro años alejado del Concurso Oficial, ahora se sumó otra noticia bomba que sacudió el ambiente de Momo: los parodistas bicampeones dirigidos por Horacio Rubino anunciaron la vuelta de uno de sus fundadores, integrante del recordado conjunto campeón de 1998 con las históricas parodias de Sacco y Vanzetti y Los caballeros de la mesa redonda.

Se trata de Fernando “Pichu” Straneo, el uruguayo que desde hace décadas desarrolla su carrera en Argentina, donde logró consolidarse como actor y humorista. Fue parte de la época dorada de Videomatch, integró el staff de Peligro Sin Codificar junto a varios cómicos surgidos del universo de Marcelo Tinelli y actualmente es uno de los protagonistas del musical Anastasia en calle Corrientes, participa de La Gambeta por Olga y forma parte de La peña de morfi (Telefe).

“Anunciamos con orgullo la incorporación del multipremiado actor —en ambas márgenes del Río de la Plata—, ganador del Martín Fierro y fundador de nuestro conjunto, Fernando ‘Pichu’ Straneo, para el próximo Carnaval 2027 y para celebrar juntos los 35 años de Momosapiens”, escribieron desde las redes del conjunto para oficializar el esperado regreso.

Pichu Straneo hará un alto en su intensa agenda en Buenos Aires para ser parte de este aniversario tan especial de un conjunto que considera familia. No solo por haber sido uno de sus fundadores, sino también porque Horacio Rubino está casado con una prima suya.

En los últimos años, el humorista había vuelto varias veces a Uruguay para recorrer tablados y reencontrarse con el folclore carnavalero donde dio sus primeros pasos, a fines de los años 80, junto a Los Carlitos. Allí también nació su amistad con Fata Delgado, uno de los primeros en celebrar públicamente la noticia. “Vamooo hermano”, escribió el líder de Los Fatales debajo de la publicación.

El anuncio despertó además una catarata de reacciones entre figuras y fanáticos del Carnaval. “Qué linda noticia. Bienvenido a casa, tipazo”, comentó Fernanda “Peke” Sander, movilera de Pasión de Carnaval (Tenfield).

Pichu Straneo. Foto: Difusión.

Fernando Tetes tampoco ocultó su entusiasmo y dejó un mensaje cargado de humor: “Che @horaciorubino supongo que ahora que arman tremendo cuadro con Momosapiens seguirán ensayando en la esquina de casa, ¿no? Hace pila que no nos ponemos a chusmear con @petruvalensky y @pichustraneo67”.

Curiosamente, hace apenas unas semanas, en una entrevista con Sábado Show a propósito del lanzamiento de su carrera como cantante de tango y el disco Gontaguayo, Straneo había admitido que no descartaba volver al Carnaval, aunque sin imaginar que sería tan pronto.

“Rubino siempre tiene ganas, pero vivo en Argentina y trabajo acá. Algún día voy a embocar y quizás vuelva”, había dicho entonces. Los astros finalmente se alinearon y el regreso será en 2027, justo para celebrar los 35 años del conjunto que ayudó a fundar.