Petru Valensky vuelve al Carnaval tras cuatro años: el histórico conjunto que lo fichó y qué lo hizo aceptar

Las novedades no se detienen en el mundo de Momo y, aunque faltan meses para el Carnaval 2027, el mercado de pases ya arde. A la sorpresiva baja de parodistas Adams y el regreso de Asaltantes con Patente con figuras de peso, ahora se sumó otra bomba que sacudió a la fiesta popular: la vuelta de Petru Valensky al Concurso Oficial después de cuatro años alejado de los tablados.

La noticia se conoció en las últimas horas a través de las redes sociales de Momosapiens, los bicampeones de la categoría parodistas, que anunciaron con entusiasmo una incorporación de lujo para celebrar sus 35 años.

“Anunciamos con orgullo la incorporación del flamante Ciudadano Ilustre de Montevideo, Petru Valensky, para el próximo Carnaval 2027”, escribieron desde la cuenta oficial del conjunto.

La publicación rápidamente se llenó de reacciones y comentarios de carnavaleros y figuras vinculadas al ambiente. Uno de los que celebró especialmente el anuncio fue Pichu Straneo, fundador del conjunto y amigo íntimo de Horacio Rubino, director de los Momo. “Pah, qué plantel de lpm pa festejar los 35 años”, comentó.

Petru, que debutó en Carnaval junto a parodistas Los Muchachos y cuya última participación fue en 2023 con la murga Nos obligan a salir, aseguró a TV Show que no hubo demasiada insistencia para convencerlo de regresar.

“Adoro Momosapiens y además me une un cariño muy especial con Horacio Rubino y toda su familia”, explicó el actor y conductor de La mañana en casa (Canal 10).

Según contó, la propuesta artística terminó de entusiasmarlo. “La idea del espectáculo me encantó. Y lo que siempre dije cada vez que hice Carnaval: quiero divertirme y que la gente la pase bien, se ría”, expresó. Aunque no quiso adelantar de qué irán las parodias en 2027.

Si bien sabe que se trata de un concurso exigente y que el conjunto llega con la presión de haber ganado las dos últimas ediciones, Petru aseguró que su prioridad pasa por otro lado. “Quiero disfrutar con la gente que quiero y con un grupo que sé que me quiere”, sostuvo.

El regreso también tiene un componente emocional especial para él. “Hacía tres años que no hacía Carnaval y dije: ‘Dale, vamos a hacerlo’. Estoy feliz. Además, mis compañeros del canal me dan para adelante, así que ahora toca disfrutarlo”, cerró el reciente Ciudadano Ilustre de Montevideo.