Bomba en el Carnaval 2027: vuelve un título histórico con una figura de peso y el regreso de una leyenda

Aún es temprano, pero los movimientos en el Carnaval no se detienen durante el año y, a la sorpresiva baja de parodistas Adams —que se conoció a mediados de abril—, se suma ahora una noticia que sacudió al mundo de Momo.

En las últimas horas se confirmó que Asaltantes con Patente, un título de peso e historia con 15 primeros premios en su haber —los últimos en 2022 y 2023—, regresará al Concurso Oficial 2027 después de un año de ausencia.

La novedad se oficializó este martes a través de sus redes sociales. El primer movimiento fue el cambio de foto de perfil en Instagram: una imagen con el rótulo ACP 2027, junto a un bombo, un platillo y un redoblante con el año fundacional de la murga, 1928.

Poco después llegó el primer posteo, con esa misma estética y el Teatro Solís de fondo, acompañado por un mensaje que no dejó lugar a dudas: “Volverá su murga una vez más. Sean todos y todas bienvenidas. ACP 2027”. La publicación superó rápidamente los 2.500 “me gusta” y se llenó de comentarios celebrando el regreso. “Notición”, “mil gracias”, “cómo me alegraron el día”, fueron algunas de las reacciones.

Luego apareció una segunda imagen —la misma utilizada como foto de perfil— con el bombo, el platillo y el redoblante, junto a una referencia a su clásica retirada de 1932, "Un saludo cordial". También allí se multiplicaron los mensajes de apoyo: “Amo”, “esto es camino a los 100 años”.

En paralelo, desde una historia de Instagram anunciaron la apertura de una nueva cuenta en X e invitaron a sus seguidores a sumarse a @asaltantescp.

En cuanto al armado del plantel, ya hay nombres fuertes confirmados para este regreso. Uno de ellos es Fabrizio Silvera, ganador del premio a Figura de Murga en el Carnaval 2026 por su desempeño en La Nueva Milonga —tercera en el Concurso Oficial—, donde se destacó con personajes como el bailarín Corsi (sátira del presidente Yamandú Orsi) y el Krocante.

Durante el último Carnaval, Silvera ya había adelantado en diálogo con El País que había decido volver a la murga, su primer amor, en busca de ese cosquilleo en la panza que sintió de niño, cuando debutó a los nueve años en Carnaval de las Promesas con La Susodicha.

Fabrizio Silvera personificando a Yamandú Orsi en La Nueva Milonga. Foto: Hugo de León.

El artista, que venía de destacarse en parodistas Los Muchachos con interpretaciones de figuras como El Potro Rodrigo y Freddie Mercury, demostró su versatilidad y decidió continuar en esta categoría.

En diálogo con TV Show, contó que entre las propuestas que recibió para 2027 estuvo el llamado de Daniel Pascale, quien le planteó armar una murga junto a otros colegas, con una base de integrantes provenientes de La Colorinche.

“Me hizo la propuesta, me encantó y me dijo que estaba la posibilidad de que fuera el título Asaltantes con Patente, que sacó en los últimos años, y acepté de una, es un título que me gustó desde que soy chico y quería cumplir ese deseo de salir ahí. Se formó así”, relató.

Sobre ese grupo, explicó que se trata de un equipo de amigos provenientes de Murga Joven en el que también están dos excompañeros de La Nueva Milonga, Claudio Antúnez y Leandro Parodi, con quienes volverá a coincidir.

Además, adelantó una posible incorporación que ilusiona: “Como novedad, está por cerrarse Carlos Barrios, que volvería a salir en la murga”, dijo en referencia a este histórico carnavalero que en 2024 había anunciado su retiro.

Por ahora, Silvera evitó dar más nombres, ya que el equipo creativo aún se está armando y definiendo. De todos modos, adelantó que en los próximos días habrá nuevas confirmaciones.

El regreso de Asaltantes con Patente ya está en marcha y promete ser uno de los grandes focos de atención de cara al Carnaval 2027.