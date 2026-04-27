"Lo detesto con todo mi ser": el rotundo rechazo de Denise Casaux al Desfile de Carnaval y una insólita anécdota

La comediante, comunicadora y carnavalera Denise Casaux sorprendió en una reciente entrevista por la contundencia de sus declaraciones hacia uno de los eventos clave de la fiesta popular: el Desfile de Carnaval, al que le confesó su absoluto desagrado. "Por mí que lo suspendan, soy feliz", aseguró.

La revelación ocurrió en el contexto del programa Ponele onda, del canal de streaming Fipo. Allí, Casaux habló de varios asuntos como su trayectoria personal y profesional, la salida del aire de la versión femenina de La culpa es de Colón, y hasta de su educación y crianza. Sin embargo, lo más jugoso llegó cuando habló de su paso por el Concurso de Carnaval, en el que debutó en 2019 y del que sigue siendo parte hasta ahora.

Cuestionada acerca del evento que inaugura la temporada carnavalera, Casaux fue tajante: "Yo detesto el Desfile de Carnaval, como muchos carnavaleros. Yo lo odio, lo detesto con todo mi ser. Por mí que lo suspendan, soy feliz".

Casuax explicó que parte de su rechazo se debe a la incomodidad con la que ha tenido que transitar tantas cuadras, en general por el calzado que debe usar. "Salí en revista dos años y me dieron unos tacos del tamaño del vaso y son 10 cuadras con el taco, y yo no soy muy amiga del taco. Entonces pasé mal, llaga, coso", narró, dando cuenta de que se había lastimado en su experiencia con revista House.

No hubo mayores cambios cuando cruzó a la vereda del parodismo y salió con Los Muchachos. "Primer año de parodistas, también: una bota hasta arriba, bucanera dorada. Me acuerdo que viene el dueño de los parodistas y le dije: 'Arrancámelas'". La comediante aseguró que terminó sangrando por las heridas que le causó el evento.

"Por suerte este año con la murga fui con botas bajitas", dijo en relación a su más reciente experiencia, de la mano de Diablos Verdes.

Denise Casaux en Diablos Verdes. Foto: Alejandro Moreira

Casaux aseguró que los primeros años en el desfile "fueron horribles" y para completar su experiencia contó una desopilante anécdota de cuando "robó" un pancho del público para sortear el hambre que estaba sintiendo en la previa del desfile.

Según explicó, la espera desde que los conjuntos a Plaza Independencia hasta que emprenden su recorrida por la Avenida 18 de Julio es bastante extensa, y en su primera salida ella estaba "desesperada" por comer algo. Y pudo hacerlo, aunque de la manera más curiosa que alguien hubiera imaginado.

"El primer año que salí en Carnaval, en 2019, fue en revista House, y yo estaba muerta de hambre. Camino y de repente veo una señora con un pancho, agitándome el pancho y gritándome: 'Denise'. Yo, famélica, me acerco y me hace así con el pancho", contó, mientras realizaba el gesto de ofrenda. "Así que tomé el pancho, lo comí, gracias, ni idea; fue el pancho más rico que comí en mi vida.